Кредитный портфель ВТБ в Иркутской области превысил 80 млрд рублей

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Иркутской области по итогам девяти месяцев работы увеличился на 17% и достиг 80,7 млрд рублей. Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов и населения области за этот период вырос на 22% и на 1 октября составил 91,7 млрд рублей.

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В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель по итогам трех кварталов 2019 года вырос на 16%, до 58,6 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают кредиты наличными (33,8 млрд рублей) и ипотека (20,9 млрд рублей), прирост по этим направлениям кредитования составил 17% и 16% соответственно. За девять месяцев 2019 года ВТБ выдал населению региона свыше 32 тысяч кредитов на общую сумму 20,3 млрд рублей, что на 3% больше объема продаж за аналогичный период прошлого года. Портфель привлеченных средств физлиц вырос на 13% и приблизился к 50 млрд рублей.



Кредитный портфель корпоративного бизнеса по итогам девяти месяцев 2019 года превысил 22 млрд рублей и с начала года увеличился на 18%. Свыше 90% в его структуре приходится на компании среднего и малого бизнеса. Портфель займов в этом сегменте вырос на 18% и достиг 21,5 млрд рублей. Наибольшие доли в его структуре занимают кредиты предприятиям сферы торговли (23%) и жилищного и коммерческого строительства (19%).



Корпоративный портфель привлеченных средств по итогам трех кварталов 2019 года увеличился на 32% до 41,8 млрд рублей.



Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «Подводя итоги девяти месяцев работы, мы отмечаем, что рост бизнеса ВТБ в Иркутской области идет опережающими темпами по всем ключевым направлениям нашей деятельности. Мы продолжим реализацию стратегических задач для того, чтобы каждый клиент – частное лицо или компания – могли получить наиболее подходящее для себя решение. ВТБ в Иркутской области и дальше будет предлагать банковские продукты, основываясь на глубоком анализе и понимании потребностей пользователей услуг банка. Наша цель – к 2022 году стать банком первого выбора для клиентов».