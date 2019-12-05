Газета Дело

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Без права на ошибку. Как контролируется качество строительства?

5 декабря 2019

Нарушения, допущенные в ходе строительства, порой обходятся слишком дорого. Разрушения, обвалы, гибель людей – последствия могут быть действительно катастрофическими. Как избежать роковых ошибок? Чем может помочь строительный контроль? Об этом Газете Дело рассказала Ольга Егель, руководитель проектов компании «Стройцентр».

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Ольга Леонидовна, скупой, как известно, платит дважды. Многих неприятных последствий в строительстве можно избежать, если контролировать процесс. Расскажите, в чем суть строительного контроля?

– Строительный контроль осуществляет проверку качества строительно-монтажных работ, конструкций, применяемых материалов и оборудования, контроль над соблюдением проектных решений. Мы проверяем наличие и правильность ведения первичной, технической документации, осуществляем проверку документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний).

Получается, что вы контролируете качество строительства буквально на всех этапах?

– Конечно. Строительный контроль осуществляется с начала строительства объекта до ввода в эксплуатацию. И мы несем за это ответственность: проверяем каждый этап строительства на соответствие технологиям ведения строительно-монтажных работ, подписываем акты скрытых работ. Нельзя приступать к работам по очередному этапу до тех пор, пока не будут приняты работы по предыдущему.

А если есть какое-то нарушение?

– Важно понимать, что основной задачей является не поиск ошибок и брака, а предотвращение выполнения строительно-монтажных работ и принятия технических решений в ущерб качеству объекта строительства. Если есть грубые нарушения, мы останавливаем строительство до устранения замечаний подрядной организацией. В итоге мы совместно с подрядчиком сдаем объект в эксплуатацию, подписываем форму КС-11 о том, что строительство закончено в соответствии с правилами. Без нашей подписи заказчик не оплатит работу подрядчику.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Кстати, об оплате. Контроль общих расходов по строительству возможен?

– Да, мы предлагаем и такую дополнительную функцию.

Получается, что вы контролируете качество строительства от и до. А как же сами подрядчики? Разве у них не должен быть отлажен процесс контроля?

– В каждой подрядной организации должен быть представитель по вопросам строительного контроля. Но подрядчики бывают разные, и нам не раз приходилось сталкиваться с последствиями недоработок там, где по факту стройконтроля не было.

Например?

– На одном из объектов не провибрировали бетон при заливке. Снимаем опалубку – картина плачевная. Мы выдали предписание, и подрядчику пришлось разбирать конструкцию.

Или другой случай: подрядчик заморозил бетон зимой – плохо прогрели. Этот процесс требует жесткого контроля: ведется журнал прогрева бетона, составляется график температур, потом проверяется качество бетона после прогрева и снятия опалубки.

Бывали и более тяжелые ситуации, когда из-за грубейших нарушений в общестроительных работах приходилось перестраивать здание целиком.

Бывают ли нарушения в проектной документации?

– Это еще одно «больное место»! В ней порой выявляется множество нарушений, и мы вынуждены устранять ошибки проектировщиков, потому что ждать переделок некогда, а нам надо двигаться, надо строить. Хорошо, что есть опыт.

Строительный контроль – это очень ответственная работа. Многие думают, что наша задача – проверить да пожурить, подумаешь… Но инженер по стройконтролю несет за свою работу как административную, так и уголовную ответственность! Совместно с подрядной организацией, гарантийный срок на оказание услуг составляет 5 лет.

Инженером строительного контроля, очевидно, может быть не каждый?

– Инженеры стройконтроля должны иметь опыт работы в строительстве не менее десяти лет без проблем с законом в прошлом, регулярно проходить курсы повышения квалификации и состоять в национальном реестре строителей с присвоением квалификационного номера. На крупных объектах таких специалистов должно быть не менее трех; это целая команда, где у каждого своя специализация и опыт. К примеру, в нашей компании у всех руководителей объектов большой опыт работы на разных стройках,  мой личный опыт, например, – 32 года. Постоянное обучение и повышение квалификации в нашей компании – обязательное условие; мы тщательно следим за новыми технологиями и внедряем их в работу на всех уровнях, включая контроль качества и строительную экспертизу.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Можно ли говорить о том, что стройконтроль помогает заказчику экономить?

– Исправлять нарушения всегда намного дороже, чем избежать их изначально. Если приходится что-то переделывать – дополнительные издержки неизбежны.

Главное, что дает строительный контроль, – спокойствие за качество строительства. Заказчик может быть уверен, что его здание будет построено в соответствии с проектной документацией, установленными техническими регламентами, нормативной документацией и стандартами. Это подтверждает возможность безопасной эксплуатации объекта.

Партнер рубрики – ООО «Стройцентр»


<p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p>
/ Газета Дело /
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