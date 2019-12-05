Без права на ошибку. Как контролируется качество строительства?

Нарушения, допущенные в ходе строительства, порой обходятся слишком дорого. Разрушения, обвалы, гибель людей – последствия могут быть действительно катастрофическими. Как избежать роковых ошибок? Чем может помочь строительный контроль? Об этом Газете Дело рассказала Ольга Егель, руководитель проектов компании «Стройцентр».

Фото из архива компании

Ольга Леонидовна, скупой, как известно, платит дважды. Многих неприятных последствий в строительстве можно избежать, если контролировать процесс. Расскажите, в чем суть строительного контроля?

– Строительный контроль осуществляет проверку качества строительно-монтажных работ, конструкций, применяемых материалов и оборудования, контроль над соблюдением проектных решений. Мы проверяем наличие и правильность ведения первичной, технической документации, осуществляем проверку документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний).

Получается, что вы контролируете качество строительства буквально на всех этапах?

– Конечно. Строительный контроль осуществляется с начала строительства объекта до ввода в эксплуатацию. И мы несем за это ответственность: проверяем каждый этап строительства на соответствие технологиям ведения строительно-монтажных работ, подписываем акты скрытых работ. Нельзя приступать к работам по очередному этапу до тех пор, пока не будут приняты работы по предыдущему.

А если есть какое-то нарушение?

– Важно понимать, что основной задачей является не поиск ошибок и брака, а предотвращение выполнения строительно-монтажных работ и принятия технических решений в ущерб качеству объекта строительства. Если есть грубые нарушения, мы останавливаем строительство до устранения замечаний подрядной организацией. В итоге мы совместно с подрядчиком сдаем объект в эксплуатацию, подписываем форму КС-11 о том, что строительство закончено в соответствии с правилами. Без нашей подписи заказчик не оплатит работу подрядчику.

Фото из архива компании

Кстати, об оплате. Контроль общих расходов по строительству возможен?

– Да, мы предлагаем и такую дополнительную функцию.

Получается, что вы контролируете качество строительства от и до. А как же сами подрядчики? Разве у них не должен быть отлажен процесс контроля?

– В каждой подрядной организации должен быть представитель по вопросам строительного контроля. Но подрядчики бывают разные, и нам не раз приходилось сталкиваться с последствиями недоработок там, где по факту стройконтроля не было.

Например?

– На одном из объектов не провибрировали бетон при заливке. Снимаем опалубку – картина плачевная. Мы выдали предписание, и подрядчику пришлось разбирать конструкцию.

Или другой случай: подрядчик заморозил бетон зимой – плохо прогрели. Этот процесс требует жесткого контроля: ведется журнал прогрева бетона, составляется график температур, потом проверяется качество бетона после прогрева и снятия опалубки.

Бывали и более тяжелые ситуации, когда из-за грубейших нарушений в общестроительных работах приходилось перестраивать здание целиком.

Бывают ли нарушения в проектной документации?

– Это еще одно «больное место»! В ней порой выявляется множество нарушений, и мы вынуждены устранять ошибки проектировщиков, потому что ждать переделок некогда, а нам надо двигаться, надо строить. Хорошо, что есть опыт.

Строительный контроль – это очень ответственная работа. Многие думают, что наша задача – проверить да пожурить, подумаешь… Но инженер по стройконтролю несет за свою работу как административную, так и уголовную ответственность! Совместно с подрядной организацией, гарантийный срок на оказание услуг составляет 5 лет.

Инженером строительного контроля, очевидно, может быть не каждый?

– Инженеры стройконтроля должны иметь опыт работы в строительстве не менее десяти лет без проблем с законом в прошлом, регулярно проходить курсы повышения квалификации и состоять в национальном реестре строителей с присвоением квалификационного номера. На крупных объектах таких специалистов должно быть не менее трех; это целая команда, где у каждого своя специализация и опыт. К примеру, в нашей компании у всех руководителей объектов большой опыт работы на разных стройках, мой личный опыт, например, – 32 года. Постоянное обучение и повышение квалификации в нашей компании – обязательное условие; мы тщательно следим за новыми технологиями и внедряем их в работу на всех уровнях, включая контроль качества и строительную экспертизу.

Фото из архива компании

Можно ли говорить о том, что стройконтроль помогает заказчику экономить?

– Исправлять нарушения всегда намного дороже, чем избежать их изначально. Если приходится что-то переделывать – дополнительные издержки неизбежны.

Главное, что дает строительный контроль, – спокойствие за качество строительства. Заказчик может быть уверен, что его здание будет построено в соответствии с проектной документацией, установленными техническими регламентами, нормативной документацией и стандартами. Это подтверждает возможность безопасной эксплуатации объекта.

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