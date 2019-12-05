Фридом Финанс вышел на биржу Nasdaq

Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко – о выходе Freedom Holding Corp. на биржу Nasdaq и других итогах подходящего к концу 2019.

– Вадим, в октябре Freedom Holding Corp. стал первой финансовой компанией из СНГ, которая смогла получить листинг на Nasdaq. Что скажете об этом событии?

– Действительно, это важное событие. Мы всегда были специалистами по американскому рынку и научились с ним эффективно работать. Выход на американскую биржевую площадку в этом свете был логичным продолжением развития компании. Кроме того, это было нашей мечтой, ради которой мы проделали грандиозную работу, продолжавшуюся порядка пяти лет. Мы структурировали холдинг, сделали единую для всех семи стран присутствия систему ведения бизнеса, ввели для всех частей холдинга одинаковые стандарты финансовой отчетности.

– Что это дало компании?

– Nasdaq – это главный агрегатор мировых капиталов, сюда приходят инвесторы со всего света. Здесь мы можем привлекать финансирование и распространять наши акции среди широкого круга инвесторов. Для клиентов компании – это своеобразный знак качества, новый уровень гарантий во всех государствах присутствия холдинга, включая, конечно, Россию. Мы доказали и себе и миру, что можем играть «высшей лиге», что можем торговаться на одной площадке с настоящими гигантами, такими как Apple, например.

– Чем еще порадовал 2019 год?

– Помимо Nasdaq, отмечу еще присвоение нашей компании рейтинга S& P на уровне В-/В, со стабильным прогнозом. Что касается непосредственно инвестиционной сферы, то сезон принес нам неплохой доход. Не зря у нас для поиска перспективных идей работает отдельный аналитический департамент. На всемирной сети пиццерий – Papa John’s International – инвесторы смогли получить доходность 18,8 процентов благодаря рекомендациям наших экспертов, акции выросли с $43 до $52. Хорошую динамику показала Inphi Corporation, которая производит высокоскоростные аналоговые и полупроводниковые компоненты и оптические системы для сетевого оборудования. Стоимость бумаг INPHI выросла с $53,2 до $60,09, то есть 12,9 процентов роста. Акции Papa John’s и Inphi, кстати, доступны на Санкт-Петербургской бирже, а значит, их может купить любой розничный инвестор. Замечу, что в этом наше основное преимущество – мы умеем искать и отбирать такие интересные и качественные идеи.

– Помимо физлиц вы оказываете услуги и для бизнеса – насколько это направление сейчас популярно, что удалось сделать?

– Корпоративные финансы стали одним из главных направлений деятельности ИК «Фридом Финанс» в последние несколько лет, в Иркутске мы также очень плотно по этой теме работаем. На эту тему я недавно давал газете большое интервью, кстати. В этом году мы провели несколько знаковых размещений, среди компаний, которые выпустили благодаря нам ценные бумаги для привлечения финансирования, есть предприятия из сельскохозяйственного, биотехнологического, лизингового и приборостроительного секторов. Совокупный объем привлеченных на последних размещениях средств превышает 1,5 млрд рублей. До конца года также планируется еще один выпуск, детали которого я пока не могу раскрывать, но уверен, оно порадует инвесторов региона.

– Поделитесь планами на будущее?

2020 год будет годом консолидации. Компания динамично росла в последние два-три года, и наступило время совершенствования достигнутого. Операционная эффективность, повышение качества услуг и выпуск новых продуктов – вот основные задачи на следующий год.

ООО ИК «Фридом Финанс». ООО ИК «Фридом Финанс». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02. № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. № 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности. № 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, упомянутые финансовые инструменты или операции, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. ООО ИК «Фридом Финанс» не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.