«Слата – два мира». Сибирский ритейлер запустил новую концепцию супермаркетов

15 ноября «Слата» – крупнейшая в Сибири торговая сеть – представила первый супермаркет обновленного формата в Иркутске по адресу Первомайский, 54. «Это не просто новый супермаркет, это новый этап в развитии компании», – заявили на открытии. На что рассчитывают собственники бизнеса? Что означает новая концепция «Слата – два мира», и как она изменит ассортимент для покупателя?

«Первое впечатление – вау!»

Собственники «Слаты», разумеется, были в курсе основных идей масштабного проекта по реконцепции, но признались, что вживую новый супермаркет увидели, как и все, на открытии и были приятно удивлены.

«Для меня и для Валерия (Отвиновского – ред.) было тайной само открытие магазина, сам процесс, – поделился впечатлениями Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата». – Я переживал. Сегодня приятно удивлен, не сомневаюсь, что магазин понравится покупателям. Хочется успеть переделать побольше старых магазинов в новые, чтобы покупателю было хорошо и комфортно. На этом процесс не останавливается, будем смотреть, наблюдать, корректировать, впереди еще много открытий».

«Я лично вообще не видел, как строится и преобразуется это пространство, первое впечатление – «вау», – рассказал член совета директоров ГК «Слата» Валерий Отвиновский. – Пока сложно осознать, но я понимаю, что в проект было вложено колоссальное количество интеллектуальных, физических и моральных сил. Мы, как собственники, ждем результатов, но важнее, наверное, чтобы оправдались ожидания покупателей».

«Магазин классный не только для Иркутска, этот магазин показывает профессионализм ритейлеров в Сибири, а может быть и больше, – отметил Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети «Слата». – Такие масштабные коммерческие проекты невозможны без согласия владельцев бизнеса. И без такого подхода, который есть у Вячеслава и Валерия, наверное, такого проекта не было бы. Поэтому собственникам – благодарность за их решительность и желание меняться».

От листа А3 – к «двум мирам»

«Я вспоминаю, как начинался это проект, – говорит Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата». – На листе формата A3 Ярослав нарисовал план нового магазина и сказал: «Это будет «Слата – два мира»». Прошел один год, и сегодня мы открываем новый магазин. Я сама не могу поверить, потому что знаю, сколько титанического труда вложено в проект».

Это было непростое время для команды «Слаты» и «ХлебСоли»: на фоне ежедневной текучки приходилось параллельно решать сложные задачи по новому проекту.

«Была недоверчивость, были вопросы, которые не удавалось решить сразу, – рассказывает Ярослав. – Как в любой длинный проект, в него вложено много позитивной энергии, которая есть в нашей команде. Я уверен, что с этой командой мы можем реализовать любые проекты. Хотя проекту один год, он не окончен, сейчас он в пиковой фазе, все только начинается».

Что означает «Слата – два мира»

В чем суть новой концепции «Слаты»? Что изменится? И про какие два мира идет речь?

«Меня часто спрашивают об этом. Первое время было сложно объяснять, – говорит Ярослав. – Я условно разделил площадь магазина на две части, нарисовал границу. Сейчас я стою на границе. Справа – фрэш, ультра-фрэш, здесь пекут хлеб, здесь вкусно пахнет, здесь вся еда свежая, вызывающая аппетит, здесь эмоции. С левой стороны – обыкновенный магазин, я эти товары называю «расходники». Вода, мука, чай, сахар, замороженные продукты. Справа – эмоции, слева – прагматика, поэтому два мира!»

Время удивлять

Перемены затронули не только ассортимент и дизайн. В новой «Слате» изменилось буквально всё, начиная от глобального обновления оборудования, заканчивая новым дизайном одежды для персонала.

«Мы договорились с Ярославом Шиллером и пошили себе рубашечки, в которых мы сегодня на открытии, – говорит Юлия, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата». – Вот в такой одежде будет работать наш персонал. Мы любим одежду, в которую одели наших сотрудников. У нас большее стремление сделать магазин любимым у покупателей.

На самом деле, участие в проекте принимали огромная команда. Перемены были во всем. Например, обновленную линейку блюд собственного производства, мы тестировали сами, – говорит Юлия. – Дегустировали, убирали, что-то добавляли. Сейчас это потрясающая линейка блюд, которую мы предложим клиентам».

Время меняться

В «Слате» время перемен. Запуская новый формат удобных супермаркетов по типу proximity с улучшенным ассортиментом, новым дизайном, свежими товарами, высокими стандартами качества услуг и сервиса, собственники рассчитывают на рост выручки минимум на 20%, а покупатели интересуются, как быстро будет обновляться «Слата».

«Мы не сомневаемся, что новый формат пойдет. Три магазина в плане, в декабре откроется второй магазин, а в первом квартале 2020 года – третий. Надо масштабировать процесс, – уверенно говорит Вячеслав Заяц. – Но при этом важно понимать, что невозможно переделать все магазины в один момент. Процесс обновления будет поэтапный. Проводя реновацию магазина, мы рассчитываем на его работу в среднем на 7 лет. Поэтому сначала будут обновляться более старые магазины».

Второй магазин обновленного формата в Иркутске откроется 22 декабря в микрорайоне Лазурный по адресу: Байкальская, 202/5. «Чем быстрее новые магазины будут реализовывать новые цели, тем быстрее мы будем «переобувать» все Слаты в этот формат, – добавляет Ярослав Шиллер. – Я верю в новый формат. Ведь в жизни любого человека, любой организации есть этапы, когда завтра не будет таким, как вчера. Пять лет назад, открыв «Хлеб-Соль», мы сделали именно такой шаг, после которого сильно изменились. А сегодня мы делаем следующий серьезный шаг. И завтра никогда не будет таким как вчера».

15 вещей, которые удивили в новой «Слате»

Главное, как известно, кроется в деталях, а большое складывается из мелочей. Концепция «Слата – два мира» – не исключение. Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети «Слата», и Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата» провели экскурсию по обновленному супермаркету и показали, что изменилось.

1. Сюрпризы на входе

Перемены захватывают «Слату» буквально с порога: компании важно удивлять клиента и создавать положительные эмоции, поэтому на входе в обновленном супермаркете появилась зона сюрпризов.

Юлия: Сейчас на входе организована новогодняя выкладка, но она будет еженедельно меняться. В будущем, например, появится коллекция «Путешествия» – предметы, которые можно захватить с собой в отпуск.

Ярослав: Клиенту должно быть интересно. Каждый вторник, например, я захожу в «Слату» – и всегда вижу что-то новое, необычное, то, что вызывает улыбку. Сколько можно покупать одну и ту же сметану?! (смеется).

2. Мясо и рыба – от профи

Пересмотрела компания и подход к работе со свежим мясом и рыбой: теперь этой категорией товаров будут заниматься в «Слате» узкопрофильные фирмы. Они будут отвечать не только за полноту и свежесть ассортимента, но и предоставлять своих специалистов в качестве продавцов.

Юлия: Такой подход гарантирует, что покупатель здесь всегда будет видеть свежее предложение. Рыба представлена известным иркутским поставщиком – ИП Шарпинская. Свежее мясо поставляет «Мясничий», производитель из Красноярска, который имеет собственные фермы. Мясо рубится прямо в Иркутске, поэтому на витрины «Слаты» выкладывается наисвежайший товар.

Ярослав: Мы не можем быть профессионалами во всех направлениях. Этот прилавок – отличный пример сотрудничества торговых сетей с местными производителями, а в случае с «Мясничим» – и межрегионального сотрудничества.

3. Готовое, но здоровое

Представлена в новой «Слате» и популярная и быстрорастущая категория «Food to go». Опытные ритейлеры утверждают, что на данный момент это один из самых выгодных форматов. Целевая аудитория – активные, деловые люди, которые готовы платить за быструю, но при этом здоровую еду, которую можно взять с собой в офис, домой, в дорогу, на пикник.

Юлия: Мы серьезно поработали над ассортиментом. Например, в этой категории представлены различные салаты, которые находятся в герметичной упаковке: ингредиенты разложены по сегментам, есть разные соусы, вилка. Можно быстро перемешать, добавить соусы – и салат готов.

Появилось много новинок, например, творожок из зеленой гречки, сырники из нута, хумус, или фалафель, который все привыкли заказывать в ресторанах – теперь все это есть в «Слате».

Ярослав: Эти вкусные идеи ждут всех, кто на правильном питании. И тех, кто иногда худеет, – тоже (смеется).

4. Микрозелень

Тема здорового питания – «must have» нового формата. Ярослав Шиллер лично гордится тем, что ему удалось выстроить цепочку поставок такой сложной для Сибири категории, как микрозелень.

Ярослав: Мы всегда хотели поддерживать тему здорового питания. Теперь у нас есть микрозелень: можно взять и отрезать ножницами. Есть пророщенные зерна, спаржа и многое другое. В «Слатах» старого формата этого пока нет: работать с зеленью – непростая задача.

5. Смузи от стартаперов

Смузи – продукт, который сейчас в тренде – тоже будет представлен в новом магазине. Компания надеется, что это найдет отклик у покупателей, которые делают акцент в своем питании на свежие продукты. Интересно, что поставлять этот товар на полки «Слаты» будет местный стартап.

Ярослав: Это две девушки-предпринимательницы, которые раньше были представлены только в одной точке в «КомсоМОЛЛе». Мы их пригласили. Все, конечно, сильно удивляются в таких случаях: многие не верят, что можно работать со «Слатой».

Но мы не только можем – мы хотим сотрудничать с небольшими компаниями, давать им возможность представлять свою продукцию на наших полках. Мы развиваем специальный проект, который будет усилен в следующем году.

Нам неинтересно иметь на своих полках товары, которые есть у всех. Нам хочется определенной уникальности. Малый бизнес, стартапы часто делают такие вещи, которые глобальные производители не могут себе позволить.

6. Хлеб – для веганов и не только

Выпечкой свежего хлеба занимаются многие иркутские ритейлеры, но такого большого отдела и такого ассортимента, как в обновленной «Слате», нет, пожалуй, нигде.

Юлия: Выбор – просто потрясающий! Мой фаворит – «Вегипан», хлеб, который используют веганы и вегетарианцы. Пекут в этой пекарне и фитнес-хлеб разных видов.

Оборудование в этой «Слате» – совершенно новое. В частности, мы приобрели специальные шкафы, чтобы защитить хлеб. Все дверки с доводчиками: клиенту не нужно прилагать усилий, дверка закрывается сама, не хлопает.

7. Грузди, сало и коптильня

Никуда не исчезли с полок и традиционные товары, которые сложно отнести к правильному питанию, но которые очень нравятся покупателям. В этом сегменте тоже появились свои «изюминки».

Юлия: Соленья, варенья – все это есть, все осталось. Наши грузди – хит продаж. Как можно от них отказаться?! Возможно, это не так полезно, но очень вкусно. Сохранили мы и традиционную подачу – через прилавок, люди привыкли и не готовы пока от нее отказаться.

Появилась и новая коптильня. Традиционное для русского человека копченое сало – делается тут же. Огонь, а не блюдо! (смеется).

Ярослав: Чувствуете аромат?! Вот он – мир живой еды, мир эмоций! То, что и составляет, в том числе, новую концепцию «Слаты».

8. Еда для спортсменов

Ассортиментная линейка здорового, спортивного питания в новой «Слате» удивляет масштабами и разнообразием.

Юлия: Клиенты в последнее время «гоняются» за этой категорией – в обновленном супермаркете мы постарались представить ее шире. Целых три стеллажа – и все это про здоровую еду. Здесь всевозможные продукты быстрого приготовления, здесь спортивное питание, протеиновые батончики (кстати, от нашего местного производителя «Экофабрика», с которым мы начали сотрудничать в рамках этого формата).

9. Рецепты для покупателей

Компания решила пойти дальше и предоставлять покупателям не только разнообразные продукты, но и готовые решения.

Юлия: На специальной стойке представлен «Рецепт недели». На ней же – список ингредиентов. Например, тебе нужна телятина с красным перцем и апельсинами в горшочке. Здесь все есть – нужно только сложить необходимые продукты в корзинку, взять рецепт, приготовить и наслаждаться.

Ярослав: Это новое предложение, которое мы будем тестировать. В дальнейшем мы хотим, чтобы сами покупатели создавали «рецепты недели», которые будут появляться в «Слате».

10. Фуршеты от «Слаты»

А эта идея родилась благодаря внутренним фуршетам, когда компания каждый раз сталкивалась с непростой задачей красиво накормить большое количество людей.

Ярослав: Когда мы устраивали стратегические сессии внутри компании, мы делали перерывы, перекусы. Так родилось направление, которым мы намерены активно заняться – будем обеспечивать фуршеты. Теперь можно заказать фуршет от "Слаты" в Первомайском 54, который способен удивить ваших гостей.

Юлия: Это самый красивый отдел в «Слате». Производство благодаря этому направлению обрело новую жизнь. Они поняли, что надо делать, готовы предлагать эмоциональные и интересные решения. Энергетические стаканы, чиа-пудинги, пирожные, микротортики в красивой индивидуальной упаковке... То, что можно открыть и сразу съесть.

11. Ассортимент един

В будущем «Слата» намерена решить проблему разного ассортимента в своих супермаркетах по всему городу.

Ярослав: Не в один день, но мы решим эту задачу – стандартизируем «Слаты». Ассортимент везде будет одинаковый. Чтобы не было ситуации, когда человек оказывается в другом районе города и не может найти в супермаркете свой любимый товар.

12. Новой «Слате» – новое оборудование

В «Слате – два мира» изменился не только дизайн и ассортимент. Полностью обновлено и все оборудование, включая кассовые зоны.

Юлия: Мы очень тщательно подошли к выбору и закупили высокотехнологичное, современное оборудование. Вот, например, холодильник для замороженных продуктов, где можно выбрать мороженое. Он вертикальный, продукция в нем представлена совершенно иначе. Это удобнее, чем наклоняться за товаром в горизонтальный холодильник. Такое оборудование, меняющее презентацию продукта, активно используется в Европе – мы уверены, что оно приведет к увеличению продаж.

13. Уголок покупателя: телефоны, дети, кофе

В новом формате «Слата» решила сделать отдельный уголок для покупателей. Он находится за кассовой зоной. Совершив покупки, посетители супермаркета смогут отдохнуть, перекусить, выпить чашечку кофе, зарядить телефон. Будет чем заняться и детям.



Юлия: Для детей мы установили бизиборды – развивающие игровые доски, на которых закреплены различные игрушки и мелкие детали. Есть и просто доски, на которых можно рисовать мелом. В уголке для покупателей сделано все, чтобы они чувствовали себя уютно.

14. «Слата» вместо почты

Доля интернет-торговли растет, и компания не намерена оставаться в стороне этого процесса. «Слата» собирается сделать свои магазины более многофункциональными – и стать местом, где можно забирать товары, купленные через Ozon или в WilldBerries.

Ярослав: Мы тестируем этот формат. Я бы хотел, чтобы все наши точки были оборудованы постаматами. Пока это вещь новая. Если услуга будет востребована, мы установим такие постаматы в каждом супермаркете.

15. Новации в интернет-доставке

У «Слаты» есть и свой онлайн-магазин. Но компания хочет изменить подход к интернет-доставке продуктов, чтобы, с одной стороны, увеличить частоту посещения магазинов, а с другой – сэкономить время покупателей.

Ярослав: Мы планируем небольшую революцию – хотим улучшить наше предложение. Интернет-доставка – это прежде всего удобство для покупателя. У кого-то нет времени каждые два дня заходить за свежими продуктами в супермаркет, поэтому он делает это реже, один раз в неделю – в пятницу или в субботу, например.

Мы хотим внедрить такую услугу, чтобы человек, у которого нет времени, мог сделать свой стандартный заказ через интернет, чтобы он покупал чаще свежие продукты. Например, заказывает на сайте «Стандартный вторник», производит оплату онлайн, потом заходит в свою «домашнюю» «Слату», где он зарегистрирован, – и там его ждет готовый, упакованный заказ. Забирает без очереди – и все. Экономия времени существенная. Сейчас это услуга дорабатывается, мы ведем обсуждение с банком.