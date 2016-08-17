Новости

«Ниже дна». Серьезных потрясений в экономике ждать не стоит?

За первые шесть месяцев 2016 года российская экономика пережила настоящую рецессию, упав ниже «дна» – так считают в Высшей школе экономики. Чего ждать дальше? Какие новые потрясения может принести второе полугодие? Об этом беседуем с Эдуардом Семёновым, директором Иркутского филиала БКС Премьер.

Минфин предупредил об истощении резервов для выплаты зарплаты. Первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко заявила: если ничего не менять, то к концу следующего года у нас не будет ни резервов, ни возможности выплатить зарплаты. По ее словам, экономика страны в настоящее время находится в центре шторма. Вы согласны? Стоит ли ждать новых потрясений?

– В среднесрочной перспективе серьезных потрясений схожих, например, с концом 2014 года, ждать не стоит. Резервный фонд плюс ФНБ плюс потенциал для наращивания госдолга (внутри страны и на зарубежных рынках) дают нам определенный запас по времени для сохранения относительно стабильного состояния.

Другими словами, пока еще есть средства для того, чтобы купировать проблемы.

Почему, на ваш взгляд, Минфин сейчас начал говорить о проблемах, в то время как многие чиновники, представители монетарной власти, говорят об улучшении ситуации в экономике?

– Потому что у ряда ведомств типа Минфина головная боль – это исполнение бюджета и снижение дефицита, а другие стараются сгладить текущие проблемы, находя локальные точки роста и признаки разворота нисходящей тенденции в экономике. Обе стороны правы, если рассматривать их интересы по отдельности.

Какие меры необходимо предпринять правительству, монетарным властям, чтобы избежать или хотя бы снизить потрясения в экономике?

– Сейчас и так все действия экономического блока направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию или просто заморозить её. Макроданные за июнь указали на продолжающуюся стабилизацию экономики.

Мы ожидаем сохранения тренда во втором полугодии 2016 главным образом за счет сельского хозяйства, добычи, обрабатывающей отрасли, транспорта и строительства жилья.

В 2017 году дальнейшее замедление инфляционного давления должно повысить доступность кредитования для многих потенциальных заемщиков (включая малый и средний бизнес, а также население), что в перспективе обеспечит отскок в потребительской сфере.