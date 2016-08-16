Новости

Ходят меньше, платят столько же. В июле средний чек за один поход в магазин составил 510 рублей

В минувшем июле средний чек прибавил 1,2% относительно предыдущего месяца и составил 510 рублей. По сравнению с тем же месяцем 2015 года средний чек уменьшился на 49 рублей, или на -8,8%. С учетом накопленной за год инфляции в 7,2% сокращение среднего чека составило -16%.

Таким образом, средний чек уже в течение полгода сохраняет крайне низкие значения, близкие к показателям конца 2013 – начала 2014 года.

Небольшой рост величины среднего чека на фоне еще более скромного роста общих повседневных расходов говорит о том, что россияне по-прежнему стараются экономить деньги. В июне поведение потребителей изменилось. Если с февраля по май при низком среднем чеке фиксировался общий рост расходов, то это говорило о посещении россиянами большего количества магазинов в поисках лучших цен и предложений.

Сейчас интенсивный шопинг закончился. Теперь потребители по магазинам ходят меньше, на кассе оставляют столько же, что и ведет к общему сокращению расходов.