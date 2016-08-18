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Недвижимость в Крыму: число сделок за 1 полугодие 2016 года увеличилось на 70%

Российские чиновники переключились на Крым и Краснодарский край





Согласно проведенному исследованию специалистов комплекса апартаментов в Крыму Резиденция «Дипломат», за 1 полугодие 2016 года, общее количество зарегистрированных сделок купли-продажи недвижимости на полуострове увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом спрос распределился равномерно по классам, а «недоверие» к новостройкам Крыма на этапе котлована сохраняется по сей день. Сегодняшний покупатель рассматривает исключительно готовое жилье, преимущественно, с ремонтом, частичной или полной меблировкой как на первичном так и вторичном рынке полуострова.

Что касается рынка недвижимости Краснодарского края, то максимальным спросом пользуется первичный рынок недвижимости Геленджика, где рост спроса по итогам II квартала 2016 года увеличился по отношению к первому на 13,4%.

Если говорить об Анапе и Красной Поляне, то здесь наблюдается незначительный отток спроса, который составил -7,8% и - 5,8%, соответственно.

Основная аудитория, покупающая недвижимость в Крыму и Краснодарском крае, в частности Сочи, приходится на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и нефтяных регионов. При этом доля чиновников и политиков, интересующихся крымской недвижимостью, за год выросла примерно на 10-15%.

Наибольшее предложение для состоятельных россиян приходится на роскошные виллы, представленные на вторичном рынке элитного жилья Южного берега Крыма, площадью от 300 до 1200 кв.м, рассчитанные на 4-12 спален, с качественным ремонтом и полностью меблированные и готовые к проживанию. Стоимость квадратного метра на такой продукт начинается от $5600. Также на вторичном рынке элитного жилья ЮБК представлены квартиры и апартаменты с отделкой и меблировкой, площадью 100-150 кв.м в которых стоимость кв.м начинается от $5434.



«В первую очередь покупатель рассматривает первичное жилье, строительство которого либо завершено, либо построено более чем на 90%, тем самым избегая многих рисков.

Кроме того, цена на готовые апартаменты первичного рынка недвижимости Крыма начинается от $4000 за кв.м с отделкой и меблировкой. Спрос россиян вырос в отношении Крыма по причине перенасыщенности предложения Краснодарского края, а также того, что после введения санкций, некоторые представители российской политической элиты не имеют возможности выезжать в Европу и США и иметь недвижимость за границей. Многие наши соотечественники уже либо продали, либо в стадии продажи зарубежных активов. И сегодня мы видим большой интерес приобретения курортной недвижимости на российской территории», - отметила Татьяна Мазаева, директор департамента продаж Резиденции «Дипломат».