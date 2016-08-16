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Мэр Иркутска предложил создать при ипподроме школу

Более 50 лучших спортсменов из Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края приняли участие в первых конноспортивных соревнованиях на Кубок мэра, которые прошли на иркутском ипподроме, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Не один десяток лет иркутский ипподром является любимым местом горожан. К сожалению, последние десятилетия конный спорт в Иркутске практически не развивался, - отметил в приветственной речи глава города Дмитрий Бердников. - Сегодня наша общая задача - поднять этот вид спорта на должную высоту. Сейчас в России при поддержке правительства и президента существует около 50 крупных ипподромов, при которых создаются детские школы. То же самое должно быть и в Иркутске. Я думаю, что у нас при поддержке горожан все получится.

После торжественного открытия состоялись семь заездов на дистанции 1600 и 2400 метров. В них участвовали лошади рысистых и верховых пород от двух до четырех лет, рожденных и выращенных как в Иркутской области, так и в других регионах страны. Мастерство иркутских спортсменов, а особенно спортсменок, высоко оценила президент ассоциации рысистого коневодства «Содружество» Алла Ползунова.

- Эти соревнования – подарок для всего коневодства России, - отметила Алла Ползунова. - К моему большому удовольствию, в Иркутске не пропала школа наездников, поэтому я предложила провести здесь чемпионат среди женщин-наездниц, а его победительница будет участвовать в международном турнире, который пройдет в Финляндии.