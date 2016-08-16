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В Братске состоится суд над сотрудницей банка, которая присваивала себе сбережения клиентов

Следственным комитетом МУ МВД России «Братское» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищений денежных средств со счетов клиентов одного из банков Братска.

В ходе следствия было установлено, что в течение прошлого года со счетов 18 горожан было неправомерно списано более 1,6 млн рублей. В совершении преступления обвиняется работница банка, которая в силу должностных обязанностей имела доступ к программному обеспечению, содержащему сведениям о клиентах, их и их финансовых накоплениях.

32-летняя женщина, будучи консультантом по банковским продуктам, для кражи денежных средств незаконно воспользовалась полученными сведениями, составляющими банковскую и коммерческую тайны, чем нанесла непоправимый вред репутации заведения. Во время предварительного следствия работодатель уволил женщину с места работы в связи с утратой доверия.

Банк в полном объёме возместил ущерб, причинённый клиентам, а на все счета мошенницы наложили арест. Действия обвиняемой квалифицированы по трём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: кража чужого имущества; незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну; изготовление поддельных платежных документов.

По информации следственного управления МУ МВД России «Братское»