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Директора предприятия в Иркутске обвиняют в крупном мошенничестве

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области, отдел продолжает активное расследование по выявлению и пресечению преступлений в лесной сфере. Возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора ООО «Авангард», подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ. Директора обвиняют в хищении чужого имущества, совершённом в особо крупном размере.

Мужчина, для того, чтобы обманным путем получить из бюджета крупную сумму денег, предоставил в налоговый орган декларации по НДС, в которых отразил суммы налоговых вычетов, которые должны быть возмещены из бюджета РФ в размере более 3,5 миллионов рублей. Чтобы подтвердить правомерность применения налоговых вычетов подозреваемым представлены поддельные документы о приобретении лесопродукции у одной из организаций Иркутской области, которая фактически такой товар не поставляла.

В результате деньги из бюджета страны были перечислены на счета ООО «Авангард», и подозреваемый распорядился ими по своему усмотрению.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.