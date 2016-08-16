Новости

Промсвязьбанк стал расчетным банком ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Ставропольский филиал Промсвязьбанка был выбран расчётным банком ведущего теплоснабжающего предприятия края - ГУП СК "Крайтеплоэнерго".

По итогам конкурса, проводившегося среди банков Ставропольского края на открытие и ведение 12 расчётных счетов Ставропольского краевого теплоэнергетического комплекса, Промсвязьбанк занял первое место.

Филиалы теплоснабжающего предприятия получат полный комплекс услуг в области рассчетно-кассового обслуживания. Банк обеспечит качество, оперативность и надёжность совершаемых операций.

«Промсвязьбанк делает ставку на развитие транзакционных продуктов, создание максимально комфортных условий для обслуживания предприятий. Победа в конкурсе на сопровождение платежей одной из крупнейших организаций края доказывает, что мы движемся в верном направлении.

Мы уверены, что «Крайтеплоэнерго» оценит не только выгодные тарифы на РКО, но и инновационность расчетных продуктов банка», - комментирует управляющий Ставропольского филиала Наталья Формина.