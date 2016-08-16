Расплатился техникой. В Иркутске «горе-папаша» задолжал по алиментам 700 тыс. рублей

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Расплатился техникой. В Иркутске «горе-папаша» задолжал по алиментам 700 тыс. рублей16 августа 2016
Судебные приставы г. Иркутска наложили арест на имущество должника по алиментам.
Свыше 10 лет нерадивый отец не оказывал помощи на содержание своей дочери, которой к настоящему моменту уже исполнилось 19 лет. На момент совершеннолетия девушки размер задолженности составил порядка 700 тыс. рублей.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Иркутску и Иркутскому району УФССП России по Иркутской области проверены доходы и имущественное положение должника.
Как выяснилось, неплательщик обладал шестью плазменными телевизорами, тренажером, стиральной машиной, культиватором, газонокосилкой, принтером и ноутбуком, а также мотороллером 2012 года выпуска.
Гражданина К. предупредили об уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей, предусмотренной ст. 157 УК РФ.
В результате должностным лицом Управления на имущество был наложен арест и оставлено на ответственное хранение должнику. Ему вынесли предупреждение, что если сумма долга не будет выплачена в установленный законом срок, его передадут на реализацию, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.