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Расплатился техникой. В Иркутске «горе-папаша» задолжал по алиментам 700 тыс. рублей

Судебные приставы г. Иркутска наложили арест на имущество должника по алиментам.

Свыше 10 лет нерадивый отец не оказывал помощи на содержание своей дочери, которой к настоящему моменту уже исполнилось 19 лет. На момент совершеннолетия девушки размер задолженности составил порядка 700 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Иркутску и Иркутскому району УФССП России по Иркутской области проверены доходы и имущественное положение должника.

Как выяснилось, неплательщик обладал шестью плазменными телевизорами, тренажером, стиральной машиной, культиватором, газонокосилкой, принтером и ноутбуком, а также мотороллером 2012 года выпуска.

Гражданина К. предупредили об уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей, предусмотренной ст. 157 УК РФ.

В результате должностным лицом Управления на имущество был наложен арест и оставлено на ответственное хранение должнику. Ему вынесли предупреждение, что если сумма долга не будет выплачена в установленный законом срок, его передадут на реализацию, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.