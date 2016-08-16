Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов для физлиц по банковским картам

Порядок и срок оплаты

3.1.

Начисление процентов на остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты

• до 15 000 руб. - по ставке вклада «До востребования»; • от 15 000 руб. (включительно) до 50 000 руб. - 5% годовых; • от 50 000 руб. (включительно) до 100 000 руб. - 6% годовых; • свыше 100 000 руб. (включительно) - 7% годовых

выплаты – ежеквартально