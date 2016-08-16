Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов для физлиц по банковским картам

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Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов для физлиц по банковским картам16 августа 2016
Банк "Союз" информирует о внесении изменений в тарифы по банковским картам для физических лиц.
По банковской карте «Карта ОМС» c 5 сентября 2016 года устанавливаются следующие процентные ставки на остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты:
|
№
|
Наименование услуги
|
Размер комиссии
|
Порядок и срок оплаты
|
Примечания
|
3.1.
|
Начисление процентов на остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты
|
• до 15 000 руб. - по ставке вклада «До востребования»;
• от 15 000 руб. (включительно) до 50 000 руб. - 5% годовых;
• от 50 000 руб. (включительно) до 100 000 руб. - 6% годовых;
• свыше 100 000 руб. (включительно) - 7% годовых
|
выплаты – ежеквартально
|
Процентные ставки действуют с05.09.2016
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