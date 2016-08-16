Новости

ВТБ расширяет сотрудничество с ГК «Труд»

ВТБ установил группе компаний «Труд», крупнейшему многоотраслевому предприятию Сибири и Дальнего Востока, кредитно-документарный лимит в размере 1,5 млрд рублей сроком на 3 года.

Заемные средства направлены на финансирование текущей деятельности компаний группы, а также на обеспечение обязательств клиента по государственным контрактам. В текущем сезоне АО «Труд» выполняет работы по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения Р-255 «Сибирь», Р-297 «Амур», М/56 «Лена», А-331 «Вилюй», Южно-Сахалинск-Оха, Краснокаменск-Мациевская.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский отметил: «ВТБ является партнером многих компаний дорожно-строительной отрасли по всей России. Оказывая финансовую поддержку и предоставляя гарантийные услуги АО «Труд», банк вносит вклад в развитие транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, тем самым способствуя решению важных социальных задач в регионе».