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Сбербанк развивает финансирование клиентов малого и среднего бизнеса под страховое покрытие ЭКСАР

Сбербанк продолжает активную работу по финансированию экспортёров-клиентов малого и среднего бизнеса под покрытие АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), входящего в группу Российского экспортного центра.

Среди последних реализованных сделок проекты Уральского и Юго-Западного банков. Уральский банк заключил кредитный договор с предприятием малого бизнеса ООО «Техмашэкспорт» на сумму 17,5 млн руб. на срок 6 месяцев. Юго-Западный банк открыл ВКЛ клиенту сегмента средний бизнес, деятельность которого связана с оптовой торговлей зерном, на сумму 120 млн руб., срок кредитования составил 2 года.

Сделки заключены в рамках соглашения с ЭКСАР о сотрудничестве, благодаря которому предприятия малого и среднего сегментов получили возможность привлечения финансирования на выгодных условиях. Срок кредита может составить до 24 месяцев, сумма — до 80% суммы экспортного контракта. Страховая поддержка ЭКСАР предоставляется в объёме до 90% от суммы кредита и начисленных процентов.

«Совместно с ЭКСАР мы стремимся повысить доступность финансирования для экспортёров малого и среднего бизнеса и тем самым способствовать повышению их конкурентоспособности на международных рынках сырьевых и капитальных товаров», — отметил старший управляющий директор — директор управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Sberbank CIB Андрей Иванов.

«Количество сделок с малыми и средними предприятиями, заключённых с покрытием ЭКСАР, растёт, государство уделяет особое внимание поддержке экспорта, и мы видим существенный потенциал дальнейшего развития данного направления», — подчеркнул вице-президент – начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров.