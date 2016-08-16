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Прокуратура Аларского района потребовала расторжения муниципального контракта по отлову и содержанию бездомных животных

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Аларского района, установлено, что администрация района заключила с юридическим лицом муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, транспортировке, ветеринарной помощи и передержке безнадзорных кошек и собак.

Одним из условий контракта являлось наличие у исполнителя площадки для передержки бездомных животных. В соответствии с заочным решением Иркутского районного суда указанное юридическое лицо обязали освободить земельный участок, использованный для этих целей, в связи с незаконностью его использования.

Таким образом, на момент заключения муниципального контракта юридическим лицом была предоставлена недостоверная информация, касающаяся наличия у данной организации места передержки безнадзорных животных.

Прокурором в адрес мэра Аларского района вынесено требование расторгнуть муниципальный контракт. По результатам рассмотрения представления администрацией муниципального образования направлено уведомление исполнителю об одностороннем расторжении контракта.