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Губернатор предложил доработать повестку Регионального совета и перенес заседание на более поздний срок

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил управлению по региональной политике перенести заседание Регионального совета на более поздний срок и доработать его повестку с учетом неготовности ряда мэров к отчету по поставленным вопросам.

Как подчеркнул Сергей Левченко, на заседании Регионального совета предполагалось обсудить темы, находящиеся в полномочиях муниципальных властей, а именно, подготовку к отопительному сезону и новому учебному году, реализацию программы по переселению из аварийного жилья, строительство и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы и другие. Однако некоторые мэры к открытому разговору оказались не готовы и предложили перенести заседание Регионального совета и расширить повестку.

- Областная власть будет жестко контролировать исполнение тех задач на местах, которые поставлены жителями региона, Президентом Российской Федерации, руководством региона. Это касается ситуации с отставанием по подготовке к отопительному сезону в областном центре, ликвидацией провала с программой переселения из аварийного жилья в Братске, качества ремонта дорог в Ангарске и Усолье-Сибирском и многого другого. Убежден, только открытый и честный разговор позволит нам выработать правильные решения для достижения поставленных целей, - заявил Сергей Левченко.

Региональный совет Иркутской области является координационным органом, содействующим реализации полномочий Губернатора Иркутской области, по вопросам организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.