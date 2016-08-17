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Сколько стоит недосып?

Регулярный недосып отрицательно сказывается на здоровье и приводит к самым неприятным заболеваниям, доказали ученые. Выплаты, которые осуществляют страховые компании за заболевания в результате недосыпа россиян, сопоставимы с выплатами по полисам каско – до 18 млрд руб. ежегодно, говорится в результатах исследования аналитического центра «АльфаСтрахование» в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций».

Порой мы задерживаемся и ложимся на полчаса - час позже обычного, уговаривая себя: ничего страшного не произойдет, отоспимся в выходные. Но в итоге сокращение длительности сна входит в привычку, а хронический недосып становится причиной миллиардных убытков для страховой отрасли.

Только за прошлый год российские страховые компании выплатили не менее 18 млрд руб. за хронические недосыпания клиентов. Почему так произошло?

Выплаты за недосып – это пятая часть из 99 млрд руб. всех выплат по добровольному медстрахованию. Чтобы понять масштаб проблемы окончательно: страховые компании в два раза меньше выплачивают за погибшее имущество граждан (7,3 млрд руб. в 2015 г.), чуть меньше – за несчастные случаи, произошедшие с россиянами (14,8 млрд руб.), и лишь выплаты военным и приравненным к ним лицам (17,1 млрд руб.) приближаются к размеру убытков от хронического недосыпания. Только «АльфаСтрахование» недосыпы обходятся в 1 млрд руб. ежегодно.

Согласно статистике, собранной для аналитического центра врачами терапевтами и эндокринологами столичных и региональных медицинских центров, причиной трех из десяти случаев обращения пациентов трудоспособного активного возраста от 16 до 54 лет являются последствия недосыпания, когда человек регулярно спит меньше 7 часов в сутки. Ежегодно в рамках программ ДМС и страхования от несчастных случаев и болезней компания «АльфаСтрахование» тратит до 1 млрд руб. на лечение последствий недосыпов.

«Нехватка сна наряду с отягощенной наследственностью, вредными привычками и неблагоприятной экологией приводит к заболеваниям щитовидной железы, гипертонической болезни, риску развития сахарного диабета – такой диагноз обнаруживается у 20% застрахованных», - отмечает врач, кандидат медицинских наук и руководитель управления по работе с партнерами и медэкспертизе «АльфаСтрахование» Дмитрий Пискунов.

Особенно заметным стал тот факт, что инсульты и инфаркты все чаще случаются с молодыми людьми в возрасте до 35 лет. Недосып не просто ослабляет иммунитет и провоцирует обострение хронических заболеваний (до 30% обращений, на лечение которых тратится в среднем 5,5 млрд руб. ежегодно), он ведет к инвалидизации населения.

Также недосып нередко провоцирует активизацию герпетических вирусов, в том числе вируса Эпштейн-Барр, простуды, цистита, заболеваний ЖКТ и ожирения, которое является следствием не только малой физической активности, но и желания не отдохнувшего как следует и не выспавшегося человека в больших количествах потреблять калорийную пищу, объясняет Пискунов. На лечение последствий ожирения, вызванного недосыпом, приходится до 15% обращений (2,8 млрд руб.).

По оценке экспертов «АльфаСтрахование», недосып россиян стоит страховщикам минимум 18 млрд руб. в год, а ликвидация его последствий обойдется еще в 80 млрд руб. за пять лет.

«Люди не обращаются к врачам с диагнозом «недосып» - они приходят уже с последствиями – жалуются на постоянную усталость, неврозы, частые головные боли, проявления вегето-сосудистой дистонии и даже депрессию.

Хроническая усталость приводит к психосоматическим расстройствам и целому комплексу проблем, которые, как клубок, распутывают наши специалисты-медики. Конечно, все это влияет на сумму выплат от страховой компании, - комментирует Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». - Регулярно недосыпающие сотрудники испытывают сложности с концентрацией внимания, что затрудняет их профессиональную деятельность и снижает качество работы. Выстраивание в компании единой системы управления здоровьем персонала (health management) позволяет прививать сотрудникам принципы здорового образа жизни, инвестировать в повышение эффективности производительности труда».