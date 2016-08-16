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Объекты энергетики в ряде районов Иркутской области восстанавливаются после ливней

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, объекты энергетики в ряде районов Иркутской области, пострадавшие во время ливневых дождей и сильного ветра, в основном, восстановлены. Сергей Малинкин, замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта региона подтверждает, что в министерстве координируют действия всех энергопредприятий, устраняющих неполадки.

Поручение по контролю состояния объектов энергетики министерство получило на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прошедшем 13 августа 2016 года.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде территорий Иркутской области был введен режим повышенной готовности. Причиной отключений электричества в пос. Усть-Ордынский стал сильный ветер, в пос. Магистральном произошло падение нескольких опор, в Заларинском, Усольском и Черемховском районах воздушным электрическим сетям потребовался ремонт.

Ликвидируя последствия непогоды, энергетики сняли с линий электропередач более 30 деревьев и подняли три упавших опоры. Из-за аварийного отключения на воздушной линии «Туристская – Нижний Кочергат» без электроэнергии 12-13 августа находились около 1700 абонентов в Большом Голоустном, Малом Голоустном и в Нижнем Кочергате.

– Некоторые территории в результате ливневых дождей и сильного ветра пострадали серьезно. Мы только ко вчерашнему дню устранили большинство аварийных ситуаций. В этот раз пришлось применить даже дизель-генератор на базе КАМАЗа, который находится у «Облкоммунэнерго». Сначала его доставили в Ангарский район, в пионерский лагерь, который остался без электричества после повреждения линии «Ангарск – Савватеевка». Затем дизель-генератор поехал в Усольский район, в деревню Ходарей, где воздушную линию затопило так, что ремонтные бригады до сих пор не могут до нее доехать, – рассказал министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрей Капитонов.

Села Тальяны и Ходарей в Усольском районе остались без электроэнергии 11 августа. Проблемы с электроснабжением возникли как на магистральных сетях, обслуживаемых ОАО «Иркутская электросетевая компания», так и внутри населенных пунктов, где живут абоненты ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Электроснабжение в Тальянах было восстановлено 13 августа. Для обеспечения резервного электроснабжения в село Ходарей 14 августа ОГУЭП был доставлен дизель-генератор. Топливо для него закупают местные бизнесмены, электричество подается на несколько часов по вечерам. Работа дизель-генератора продолжится до полного проведения восстановительных работ на воздушной линии, к которой сейчас невозможно проехать на транспорте.