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Банковские вклады: альтернатива есть!

Ставки по депозитам в российских банках продолжают снижаться. Какие инструменты могут стать альтернативой вкладам и принести большую доходность при сопоставимом уровне риска? С таким вопросом SIA.RU обратился к экспертам финансового рынка. Сегодня своим мнением делится Богдан Зварич, аналитик ГК «ФИНАМ».

Почему падают ставки по вкладам

– Для снижения ставок по депозитам есть несколько причин. Первой из них выступает снижение ставки со стороны Центробанка. Понижение базовой ставки ведет к снижению ставок как по кредитам, так и по депозитам. В результате, учитывая ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики со стороны регулятора, можно полагать, что данный фактор продолжит способствовать снижению ставок.

Также стоит отметить и достаточность ликвидности в банковском секторе. Достаточность ликвидности влияет на ставки по вкладам: учитывая ее высокий уровень, банкам не выгодно привлекать новые средства.

Кроме того, данному процессу способствует снижение инфляции и нормализация ситуации в экономике. На наш взгляд, подобная тенденция сохранится до конца следующего года.

В результате, желающим получить больший доход от своих вложений придется искать другие способы вложения денежных средств.

Альтернатива: облигации и акции

– В качестве альтернативы банковскому вкладу можно будет рассмотреть покупку облигаций, что принесет доход выше, чем в банке, но не сильно увеличит риски вложений. Также вкладчики могут прибегнуть к инвестированию в акции.

Облигации в данном случае позволят сохранить низкий уровень риска. При создании диверсифицированного портфеля риски конкретных эмитентов будут нивелироваться, в результате чего общий риск портфеля снизится.

При этом доходность будет выше, чем по депозитам. Отметим, что ваш портфель будет постоянно расти за счет купонных выплат, а полученные средства вы можете тут же реинвестировать в облигации.

Что же касается акций, то здесь, несмотря на возможность диверсификации, риски все равно выше, чем при банковском вкладе или при покупке облигаций. Однако и доходность подобных вложений может быть выше.

Также не стоит забывать о возможности компиляции этих двух подходов. Сбалансированный портфель, в который войдут акции и облигации, позволит уменьшить риски акций, при увеличении суммарной доходности портфеля, относительно портфеля облигаций.