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Турцию снова открывают. Иркутяне в ожидании чартеров

В отношениях с Турцией снова воцарился мир. Владимир Путин заявил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время. Туристические путевки в Турцию, благодаря этому, значительно подешевеют.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой, Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил, что чартерные полеты из России в Турцию, прекращенные еще в конце 2015 года, возобновятся в ближайшее время. «Это дело техники», – процитировал Путина «РБК».

Российские авиакомпании сейчас – «на низком старте». Уже около пятнадцати участников рынка готовы запустить чартеры, как только получат необходимые разрешения, сообщило РИА «Новости».

Ждут запуска чартеров и туристические компании, и сами туристы.

«Если чартерная программа снова будет запущена, то, конечно цены снизятся (в сравнении с турами на базе регулярных рейсов)», – говорит Наталья Седых, директор иркутского агентства путешествий «Барон Мюнхаузен».

По ее мнению, если ситуация в Турции стабилизируется, и из Иркутска будет запущена чартерная программа в Анталью, люди снова полетят туда на отдых. «Более вероятно, что это случится уже в следующем году», – считает Наталья Седых.