Новости

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в июле не изменилось, выработка упала на 3,9%

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), объем потребления электроэнергии в Иркутской энергосистеме в июле 2016 года составил 3786,9 млн кВт•ч электроэнергии, что соответствует аналогичному показателю за июль прошлого года.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в июле 2016 года составила 3817,0 млн кВт•ч, что на 3,9% меньше объема выработки за июль 2015 года.

С начала года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 30550,2 млн кВт•ч, что на 0,7% больше объема потребления за январь-июль прошлого года. За этот же период электростанции Иркутской области выработали 26976,6 млн кВт•ч электроэнергии, что на 1,3% меньше выработки за первые семь месяцев 2015 года.Потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. В июле объем перетока составил 30,1 млн кВт•ч.