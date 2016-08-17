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Россияне теряют интерес к долларам и обращаются к родным рублям

Количество россиян, хранящих сбережения в рублях, увеличивается, беспокойство по поводу колебания курса доллара снижается. Управляющий банка ВТБ24 в Иркутске области подтверждают, что и наш регион не стал исключением.

http://www.mln.kz/content/eks-bond-treider-sovetuet-pokupat-ne-dollary-rubli

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о том, как они следят за курсом доллара и в какой валюте предпочитают хранить сбережения. В опросе также представлены мнения граждан о том, сколько будет стоить доллар через три месяца/год.

В последние месяцы опрашиваемые стабильны в своих прогнозах стоимости американской валюты на три месяца/год вперед: в июле эти значения составляют 66 и 67 рублей за доллар. Несмотря укрепление рубля в июле (по данным Центробанка до 63 руб. на 16-17 июля – с 66 руб. на 25-26 июня), эти прогнозы не изменились.

При этом интерес к информации на валютном рынке начал снижаться с начала года: в июле доля тех, кто не следит за состоянием курса доллара, выросла до 55% (с 37% в январе текущего года, для сравнения в июле 2015 эта доля составляла 47%).

На данный момент контролируют величину курса всего 13% россиян, еще 32% изредка интересуются ей. Чаще, других следят за курсом 25-34-летние (54%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%).

Доля граждан, имеющих накопления в рублях, достигла максимума за год – 60%, тогда как доля россиян, не имеющих сбережений, снизилось до 36%. В валютах других государств хранят деньги немногие: всего лишь 2% – в долларах, 1% – в евро и 1% – в другой валюте. Причем объемы сбережений в долларах среди населения за год снизились вдвое: с 75% в июле 2015 г.

Олег Чернозуб, эксперт ВЦИОМ, комментирует сложившуюся ситуацию: «Общественное сознание демонстрирует исключительную трезвость в оценках: несмотря на заметные колебания курса рубля, ориентиры в отношении его обоснованной цены уже 3 месяца устойчиво остаются в пределах 65-67 руб./долл. Население убедительно подтверждает эти оценки реальным поведением: «долларизации» экономики на уровне домохозяйств, не смотря ни на какие колебания курса, не происходит. Уместно отметить, что беспрецедентное доверие населения к национальной валюте, которое мы наблюдаем, – важнейшая предпосылка для укрепления суверенитета России в части управления национальным денежным хозяйством. Очередные шаги в этом направлении мы, как представляется, увидим уже очень скоро».

В Иркутской области прослеживается такая же тенденция. Текущую ситуацию подтверждает и управляющий Иркутского филиала банка ВТБ24, Владимир Чернышев. В начале августа на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2016 года он сообщил журналистам, что количество валютных вкладов в ВТБ24 сокращается.

«С начала текущего года доля всех валютных депозитов сократилась, а рублевых, наоборот, выросла», – уточняет Чернышев.

Как Вы думаете, сколько рублей будет стоить доллар через три месяца/год? (руб.)

III кв. 2015 IV кв. 2015 30-31. 20-21. II. 2016 26-27. 23-24. 28-29. 25-26. 16-17. I.2016 III.2016 IV.2016 V.2016 VI.2016 VII.2016 Фактическое значение* 63 66 75 77 68 66 66 66 63 Через три месяца 67 70 80 80 70 70 66 66 66 Через год 60 65 70 75 55 66 65 67 67 *Данные Центробанка за указанный период

Данные ВЦИОМ