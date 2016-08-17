Россияне теряют интерес к долларам и обращаются к родным рублям

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Россияне теряют интерес к долларам и обращаются к родным рублям17 августа 2016
Количество россиян, хранящих сбережения в рублях, увеличивается, беспокойство по поводу колебания курса доллара снижается. Управляющий банка ВТБ24 в Иркутске области подтверждают, что и наш регион не стал исключением.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о том, как они следят за курсом доллара и в какой валюте предпочитают хранить сбережения. В опросе также представлены мнения граждан о том, сколько будет стоить доллар через три месяца/год.
В последние месяцы опрашиваемые стабильны в своих прогнозах стоимости американской валюты на три месяца/год вперед: в июле эти значения составляют 66 и 67 рублей за доллар. Несмотря укрепление рубля в июле (по данным Центробанка до 63 руб. на 16-17 июля – с 66 руб. на 25-26 июня), эти прогнозы не изменились.
При этом интерес к информации на валютном рынке начал снижаться с начала года: в июле доля тех, кто не следит за состоянием курса доллара, выросла до 55% (с 37% в январе текущего года, для сравнения в июле 2015 эта доля составляла 47%).
На данный момент контролируют величину курса всего 13% россиян, еще 32% изредка интересуются ей. Чаще, других следят за курсом 25-34-летние (54%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%).
Доля граждан, имеющих накопления в рублях, достигла максимума за год – 60%, тогда как доля россиян, не имеющих сбережений, снизилось до 36%. В валютах других государств хранят деньги немногие: всего лишь 2% – в долларах, 1% – в евро и 1% – в другой валюте. Причем объемы сбережений в долларах среди населения за год снизились вдвое: с 75% в июле 2015 г.
Олег Чернозуб, эксперт ВЦИОМ, комментирует сложившуюся ситуацию: «Общественное сознание демонстрирует исключительную трезвость в оценках: несмотря на заметные колебания курса рубля, ориентиры в отношении его обоснованной цены уже 3 месяца устойчиво остаются в пределах 65-67 руб./долл. Население убедительно подтверждает эти оценки реальным поведением: «долларизации» экономики на уровне домохозяйств, не смотря ни на какие колебания курса, не происходит. Уместно отметить, что беспрецедентное доверие населения к национальной валюте, которое мы наблюдаем, – важнейшая предпосылка для укрепления суверенитета России в части управления национальным денежным хозяйством. Очередные шаги в этом направлении мы, как представляется, увидим уже очень скоро».
В Иркутской области прослеживается такая же тенденция. Текущую ситуацию подтверждает и управляющий Иркутского филиала банка ВТБ24, Владимир Чернышев. В начале августа на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2016 года он сообщил журналистам, что количество валютных вкладов в ВТБ24 сокращается.
«С начала текущего года доля всех валютных депозитов сократилась, а рублевых, наоборот, выросла», – уточняет Чернышев.
Как Вы думаете, сколько рублей будет стоить доллар через три месяца/год? (руб.)
|
III кв. 2015
|
IV кв. 2015
|
30-31.
|
20-21. II. 2016
|
26-27.
|
23-24.
|
28-29.
|
25-26.
|
16-17.
|
I.2016
|
III.2016
|
IV.2016
|
V.2016
|
VI.2016
|
VII.2016
|
Фактическое значение*
|
63
|
66
|
75
|
77
|
68
|
66
|
66
|
66
|
63
|
Через три месяца
|
67
|
70
|
80
|
80
|
70
|
70
|
66
|
66
|
66
|
Через год
|
60
|
65
|
70
|
75
|
55
|
66
|
65
|
67
|
67
|
*Данные Центробанка за указанный период
Данные ВЦИОМ