Новости

В Иркутской области лжемедики "развели" пенсионерку на 500 тысяч рублей

Сразу двое пожилых жителей Иркутской области стали жертвами мошеннических действий, совершенных по одинаковой схеме.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

15 августа в отдел Нижнеилимский отдел МВД поступило заявление от 74-летней гражданки, в котором она сообщала о том, что несколько дней назад ей позвонил человек, представившейся работником регистратуры местной поликлиники. Он обратил внимание на полученные результаты анализа крови и плохих прогнозах выводах относительно ее здоровья. Потом к разговору подключился мужчина, якобы являющийся медицинским специалистом из Москвы, который в качестве единственного и верного пути излечить недуг, предложил приобрести специальную вакцину.

Введя в заблуждение потерпевшую, преступник настоял на немедленном перечислении 500 тысяч рублей для получения необходимого лекарства. После того,как женщина выполнила требуемое, выяснилось, что на самом деле никто из медицинских работников не имел к происходящему никакого отношения, а все телефонные переговоры велись из другого региона страны.

Сейчас участников аферы разыскивает полиция.

По данному факту следственными органами отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет.

Похожий случай накануне произошел в г. Шелехов, где пожилая женщина перевела неизвестным людям, обещавшим спасти ее от тяжелой болезни, более 50 тысяч рублей.

Помимо указанных фактов, полиция не прекращает розыск других злоумышленников, которые убедили пенсионерку из Иркутска осуществить серию платежей для получения компенсации за ранее приобретенные медицинские препараты. Заявленный ущерб заявительницы составил почти 2 миллиона рублей.

Наиболее изощренными способами обмана также является создание иллюзии проведения медицинских исследований. В качестве таковых заслуживает внимание случай, когда лжемедики получили от пенсионера более 1 млн. рублей, предварительно запросив якобы для диагностики состояния его здоровья фрагменты ногтей, волос и смывы слюны, на основании которой вскоре сообщили о неутешительных выводах, акцентировав внимание на наличии единственного способа лечения, условием которого стала дистанционная передача крупной денежной суммы.

В целях предотвращения совершения противоправных действий, полиция Иркутской области настоятельно рекомендует близким и родственникам пожилых людей постоянно напоминать им об отсутствии практики банковских переводов для оплаты срочного лечения и незамедлительного обращения в ОВД при получении подобного рода предложений.