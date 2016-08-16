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Водителю «Тойоты Ленд Крузер», устроившему массовую аварию в Ангарске, грозит суд

Следователем отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области предъявлено обвинение водителю «Тойоты Ленд Крузер», устроившему крупную автомобильную аварию в Ангарске, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Вечером 20 октября 39-летний мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, сбил светофорную опору и совершил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте. После этого внедорожник протаранил несколько иномарок, которые, по несчастливой случайности были припаркованы неподалеку.

Сотрудниками правоохранительных органов была проведена серия различных экспертиз и исследований, установлено и допрошено свыше двадцати свидетелей. Собранные в рамках предварительного следствия доказательства стали основанием для обвинения ангарчанина в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства в состоянии опьянения, повлекшей по неосторожности смерть человека, предусмотренном частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Если вину мужчины докжут в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.