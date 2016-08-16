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Очередное подпольное казино закрыли в Иркутске на этой неделе

Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции ведут активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности. Накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ, по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сотрудниками правоохранительных органов был выявлен игорный клуб на ул. Байкальской.

В данном помещении проведен обыск при силовой поддержке СОБР ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе которого следователями были обнаружены и изъяты 26 автоматов, 2 стола для покера, 1 стол с рулеткой, игральные карты и фишки, с помощью которых проводились азартные игры.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.