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МСП Банк снижает ставки для малого и среднего бизнеса

МСП Банк снижает ставки для субъектов МСП – получателей кредитно-гарантийной поддержки в рамках НГС. Банком принято решение о предоставлении банкам-партнерам финансирования по ставке 6,5% годовых при условии, что каждый кредит, выданный субъекту МСП, будет обеспечен гарантией МСП Банка. Это позволит снизить ставку по кредиту для конечного заемщика до 10,5-11,5% годовых.

Одним из условий применения системы льготного финансирования является обеспечение гарантией не менее 45% от суммы предоставленного МСП кредита. Кредитная поддержка может быть предоставлена предпринимателям на срок до 7 лет.

Льготная опция кредитования будет доступна как в рамках выдачи новых, так и в целях рефинансирования предоставленных ранее кредитов.

В приоритете финансирование субъектов МСП агропромышленного комплекса, производителей пищевых продуктов, компаний, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, занятых в сфере услуг, строительства и логистики, а также реализующих высокотехнологичные или социальные проекты.