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Рубль может отскочить от 63,50

Рубль возобновил восхождение вслед за котировками нефти. При этом Brent внутри дня прибавила почти 2,35%, тогда как российская валюта подорожала на 1,11% и 0,86% к доллару и евро соответственно.

Более сдержанное укрепление рубля отчасти можно объяснить эмоциональным характером ралли в сырьевом сегменте, которое не вызывает особого доверия у игроков, помнящих о неудачном опыте предыдущих переговоров

ОПЕК.

Доллар добрался до психологического уровня 64, который в моменте попытался протестировать, коснувшись минимума 21 июня на 63,74. В случае дальнейшего укрепления рубля котировки могут натолкнуться на сильную

поддержку в районе 63,50, где может произойти отскок.

В пользу реализации такого сценария говорит предстоящий событийный риск в виде статистики по запасам углеводородов в США. Если данные API отразят рост объемов запасов и добычи, оптимизм нефтяных быков может

временно угаснуть.

Анастасия Семенова, аналитик OBR Forex