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Сергей Левченко: «Дороги до садоводств отремонтируют до конца года»

Более 39 км автомобильных дорог к садоводствам должны быть отремонтированы до конца 2016 года. Об этом сегодня сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе встречи с участниками областной выставки-ярмарки «Огород. Сад. Загородный дом».

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Глава региона отметил, что предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим товариществам осуществляется в рамках подпрограммы «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области», – сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Сергей Левченко сообщил, что в ходе реализации подпрограммы садоводам предоставляются гранты в форме субсидий за счет средств областного бюджета на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования.

Ресурсное обеспечение этого направления подпрограммы в 2016 составляет 5 млн. рублей. В декабре прошлого года состоялся конкурс, в котором победителями были признаны 11 участников. Наибольшую активность проявили садоводы Братского, Иркутского, Ангарского, Шелеховского, Нижнеудинского, Усольского, Зиминского и Саянского районов. Свыше 95 млн. рублей направлено в текущем году на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по садоводческим маршрутам для отдельных категорий граждан.

– За последние 20-25 лет прервались наработанные связи садоводств с промышленными предприятиями по решению вопросов, связанных с обустройством, ремонтом и обслуживанием дорог, линий электропередач, водоснабжения. Для того, чтобы помочь садоводам-огородникам с решением многих инфраструктурных вопросов и не только, создан Координационный совет при Губернаторе Иркутской области. В совет вошли представители крупных садоводческих хозяйств Приангарья. Сегодня мы договорились, что будем расширять полномочия этого совета, – подчеркнул Сергей Левченко.