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Кредит до 15 миллионов рублей? Легко!

Банк «Восточный» дает деньги под залог недвижимости

Каждый может оказаться в ситуации, когда деньги нужны позарез, причем большие. Быстро найти крупную сумму не так-то просто. Накопить на запланированную крупную покупку тоже нелегко. Однако из всех этих сложных положений можно найти выход. К примеру, обратиться в банк «Восточный», который предлагает кредиты под залог, и может выдать от 300 тыс. до 15 млн рублей.

Деньги можно получить практически на любые цели. Зачастую заемщики ремонтируют квартиры, покупают автомобили, гаражи или дачные участки, оплачивают обучение детей в вузах и т.д. Кроме того, кредит под залог выдается на открытие или развитие бизнеса. В сегодняшних экономических условиях привлекать крупные инвестиции в бизнес достаточно сложно.

Некоторые, планируя приобрести здание или землю, используют ипотечное кредитование, которое тоже предполагает залог недвижимости, но требует сбора множества различных документов. Кредит под залог предусматривает меньший пакет документов, а сделка не займет много времени.

Кроме того, клиент может спокойно проводить операции с приобретенным имуществом. При займе под залог недвижимости клиенты остаются собственниками жилья, а банк получает гарантию их платежеспособности.

Процентные ставки по таким кредитам минимальные - от 16% годовых. Залогом может выступить квартира, коттедж, частный дом, находящаяся в собственности коммерческая недвижимость. Срок займа варьируется от 1 года до 20 лет. Заемщиками могут стать граждане России в возрасте от 21 года до 76 лет, проработавшие на последнем месте трудоустройства не менее трех месяцев.

Еще одно направление, предлагаемое «Восточным» в рамках кредитования под залог, - возможность объединить несколько займов в разных банках в один и сэкономить на процентной ставке.

При таком объединении размер ставки определяется индивидуально для каждого клиента, исходя из его кредитной истории и уровня платежеспособности. Заемщик выиграет в деньгах, и ему не придется постоянно держать в голове разные даты обязательных платежей в нескольких банках, посещать множество офисов.

Анна Петрова, постоянная клиентка «Восточного», рассказала о преимуществах такой системы объединения. Женщине было неудобно платить несколько кредитов в разных банках. Обратившись со своей проблемой в «Восточный», она получила возможность объединить все свои займы и значительно уменьшить ежемесячные платежи.

Другой клиент, Анатолий Степанов, долгое время планировал отремонтировать свою квартиру, но, когда приступил к покупке необходимых материалов, денег у него оказалось недостаточно. В «Восточном» удалось быстро получить требуемую сумму. А заложенная недвижимость стимулировала расплатиться по кредиту в кратчайшие сроки.

Пока кредит под залог недвижимости остается для российского потребителя новшеством, но, как показывает практика, подобные предложения довольно быстро приживаются. И чем раньше заемщики поймут плюсы данного продукта, тем скорее запустятся позитивные процессы в личных бюджетах, бизнесе и экономике страны в целом.

Дарья АМУРСКАЯ

ПАО КБ «Восточный». Генеральная лицензия Банка России №1460 от 24.10.2014 г.

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