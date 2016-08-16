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В Иркутске по улице Лермонтова начаты масштабные работы по замене тротуарной плитки

На улице Лермонтова в Иркутске начались работы по ремонту дорожного полотна и замене тротуарной плитки. В частности, в настоящее время подрядчики приступили к фрезерованию старого покрытия и устройству бортового камня на участке на ул. Лермонтова от д.124а/1 до д.261. Ход работ проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он также побывал на участке ул. Лермонтова от остановки общественного транспорта "Технический университет" до остановки "МВД училище", где будет произведена замена тротуарной плитки. Здесь предполагается уложить новую тротуарную плитку на общей площади около 2,4 тыс. кв. м и заменить 1,4 тыс. п.м. поврежденного бортового камня.

– На Лермонтова будут проведены масштабные работы и по дорожному полотну, и по тротуарам. Будут сделаны все участки, которые подверглись значительному износу за многие годы. Особенно деформации появились во время весеннего периода и после ливневых дождей.

Необходимо работать и восстанавливать. Эти участки будут готовы к концу августа, – доложил главе города начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин.

Кроме того, Дмитрий Бердников проверил, как выполнены работы на Байкальском кольце. В настоящее время здесь уже проведена укладка асфальта, идет ремонт подходов. Глава города поручил сделать съезды у пешеходных переходов для удобства маломобильных групп населения.

В настоящее время в Иркутске ведется ремонт на 24 участках дорог и двух транспортных развязках. В течение двух недель подрядчики приступят к работам еще на 50 участках, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.