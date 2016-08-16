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В Иркутске проверяют готовность школ к новому учебному году

В Иркутске с 9 по 19 августа проводится приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, на сегодняшний день межведомственной комиссией принято более 20 школ и около 100 детских садов Иркутска.

В составе комиссии - представители городского департамента образования, территориального управления Роспотребнадзора по Иркутской области, государственного пожарного надзора, прокуратуры и других ведомств. Об этом сообщила заместитель начальника департамента образования администрации города Иркутска Альбина Новикова.

- Основная задача комиссии – дать оценку готовности образовательной организации к новому учебному году с учетом требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, а также антитеррористической безопасности. Особое внимание уделяется пищеблокам, - отметила Альбина Новикова.

В этом году более 200 млн рублей выделено из городского бюджета на капитальный и текущий ремонт детских садов и школ областного центра. Капремонт проводится в 34 школах и детсадах, текущий - во всех образовательных учреждениях.

Строители выполнили косметический ремонт зданий и помещений, работы по подготовке к зиме (ремонт элеваторов, систем отопления), противопожарные мероприятия (установка противодымных дверей, эвакуационных выходов, пожарных запасных лестниц). В 19 учреждениях образования заменены оконные блоки, в пяти (детсад №100, школы №№11,42,26 и 28) – работы по созданию безбарьерной среды, в двух (школа-интернат №13 и школа №71) проведен капитальный ремонт пищеблоков.