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В Иркутской области спасатели продолжают работу по ликвидации последствий дождевого паводка

В Иркутской области продолжается работа по ликвидации последствий дождевого паводка. Адресную помощь пострадавшему населению оказывают сотрудники МЧС.

http://38.mchs.gov.ru/

Жительница поселка Кирова Ленинского района города Иркутска Татьяна Полторакина сейчас проживает у родственников на соседней улице, потому что ее собственный участок и дом, находящиеся в низине, подтоплены. Вода не уходит третьи сутки – без специального оборудования не обойтись. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, спасатели доставили на улицу Хвойная пожарно-насосную станцию.

http://38.mchs.gov.ru/

«Большая часть обращений касается помощи в откачке воды с подтопленных приусадебных участков, погребов, дворовых территорий, подвалов, а также восстановления упавших ограждений, - рассказал Евгений Мужчинкин, заместитель начальника Второго отряда Федеральной противопожарной службы по Иркутской области. - При поступлении заявления, к месту направляются бойцы ближайшей пожарно-спасательной части.

Хотелось бы напомнить, что при администрациях муниципальных образований, административных округов созданы и продолжают работу комиссии по оценке ущерба и приема заявлений от граждан, нуждающихся в такой помощи».