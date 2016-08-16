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Промсвязьфакторинг стал официальным партнером МСП Банка

В рамках сотрудничества с МСП Банком компания Промсвязьфакторинг будет финансировать малый и средний бизнес за счет целевых ресурсов банка.

Промсвязьфакторинг получил кредитный лимит МСП Банка на финансирование компаний МСБ под уступку денежного требования на льготных условиях. Средства выделены в рамках программы МСП Банка - «Фактор развития - Компания».

В рамках этой программы предприниматели смогут получить в Промсвязьфакторинге финансирование по сделкам факторинга в объеме до 150 млн рублей. Максимальный срок отсрочки платежа по договору на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ между компанией МСБ и дебитором может составлять до 180 дней.

Сделки факторинга, заключаемые в рамках участия компании Промсвязфакторинг в этой программе, не требуют обеспечения. Для оформления сделки необходим минимальный пакет документов. Кроме того, у предпринимателей есть возможность оперативно увеличить объем получаемого финансирования.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства с использованием механизма факторинга имеет большое значение для развития инструмента финансирования широкого круга компаний малого и среднего бизнеса. Количество сделок по данной программе не ограничено, финансирование предоставляется любому предприятию, соответствующему критериям субъекта МСБ. Мы планируем развивать сотрудничество с МСП Банком и привлекать больше ресурсов для финансирования компаний МСБ», - отмечает генеральный директор Промсвязьфакторинга Александр Карелин.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 150 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru