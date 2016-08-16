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Ливни и грозы обещают синоптики в Иркутской области 17 августа

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа местами в западных и южных районах ожидаются ливневые дожди, грозы.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает о факторах опасности при неблагоприятных природных явлениях, к которым относятся ливневые дожди. Это возможное повреждение линий электропередачи, перебои и/или отключение энергоснабжения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, обрушение оврагов, образование оползней, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в помещении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую службу спасения по номеру 112.