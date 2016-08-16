Новости

В Иркутской области проверили степень готовности муниципальных образований к осеннее-зимнему отопительному периоду

Подготовка к отопительному сезону в некоторых муниципальных образованиях Иркутской области организована неудовлетворительно, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В Братском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах и в городе Байкальске Слюдянского района главной причиной недостаточной подготовки к зиме стало техническое состояние котельных и инженерных сетей, средства на ремонт которых из областного бюджета выделены.

В Братском, Нижнеилимском и Мамско-Чуйском районах к проблемам при подготовке к отопительному сезону привели финансовые долги. Организации коммунального комплекса за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы должны более 1,2 млрд. рублей, из которых половина – долги за электроэнергию. Среди муниципальных образований наибольшую задолженность имеют Усть-Илимский (161,7 млн. руб.), Нижнеудинский (135,9 млн. руб.), Слюдянский (110,2 млн. руб.) и Братский (109,6 млн. руб.) районы.

В Мамско-Чуйском, Казачинско-Ленском и Зиминском районах причиной неудовлетворительной подготовки к зиме стал человеческий фактор. Из-за нецелевого расходования средств для приобретения топлива Правительству пришлось выделять уголь для завоза в Мамско-Чуйский район из аварийно-технического запаса области.

В 2016 году среди инцидентов, которые зарегистрированы на коммунальных сетях региона, более половины (62%) произошли на объектах электроснабжения. Самое большое количество аварийных отключений электричества в Иркутской области в 2016 году произошло на территории Иркутска (23,5%).

Тепловые насосные станции отремонтированы лишь на 52%, готовность насосных станций водопровода меньше 50%. Уровень замены ветхих канализационных сетей в областном центре вдвое ниже, чем в среднем по области (26%).

– Если отдельные руководители муниципальных образований забыли о том, что по закону о местном самоуправлении именно они персонально отвечают за теплоснабжение и коммунальное благополучие на своих территориях, им следует напрячь все силы для того, чтобы немедленно исправить положение, – заявил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.