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ЦБ: Повторение в России дефолта 1998 года невозможно

Банк России заявил, что повторение в России дефолта 1998 года невозможно. В мегарегуляторе считают российскую экономику более устойчивой к шокам, в том числе благодаря низкому уровню госдолга, накопленным резервам и гибкому курсу.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари, полностью согласен с мнением российских монетарных властей. "Отношение суверенного долга к ВВП у России одно из самых низких в мире. Накопленные финансовые резервы позволяют правительству и ЦБ РФ чувствовать себя очень уверенно. За последние два года российская экономика выдержала два очень серьезных удара: внешние санкции и обвал цен на нефть. Полностью в соответствие с экономической теорией рыночная система показала свою гибкость и быстро адаптировалась к новым условиям.

Довериться невидимой руке рынка – было очень смелым шагом для правительства и, главное, для ЦБ. Это решение вызвало волну критики. Однако жизнь показала, что это был единственно правильный выход из сложившейся ситуации. Сейчас Россия является шестой экономикой в мире и делит 1-2 место с Германией в Европе.

Возвращаясь к ситуации 1998 года, стоит сказать, что причиной дефолта тогда стали, прежде всего, принципиальные ошибки при проведении экономических реформ и коррупция. Если бы приватизация проводилась за деньги, а не за ваучеры, то вряд ли проблема бюджетного дефицита была бы столь серьезна. Правительство могло бы также с целью пополнения бюджета разместить ADR основных сырьевых компаний на внешних рынках. Коррупция – это, прежде всего, залоговые аукционы. В результате основные активы – ведущие предприятия страны, оказались сосредоточены у небольшой группы лиц. Государство лишилось ключевых активов.

Начавшийся отток капитала с внутреннего рынка государственного долга и падение цен на нефть привели к окончательному краху российской финансовой системы. Рухнули почти все частные банки, а рынок акций упал почти до нуля. Борис Ельцин бы вынужден сначала отказаться от либерального курса в экономике, сменив правительство, а через полтора года досрочно уйти в отставку", - отмечает аналитик Альпари.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари