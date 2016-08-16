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«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтингах по активам

В рейтинге крупнейших российских банков по рентабельности активов, подготовленном и опубликованном агентством «РИА Рейтинг», «АктивКапитал Банк» занял 91 место.

В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов банкам на 1 июля 2016 года. Согласно результатам исследования агентства положительную динамику активов продемонстрировали средние кредитные учреждения. «АктивКапитал Банк» показал прирост активов в размере 1,7% и поднялся в рейтинге банков по объему активов на 141 место (+3 п). По объему кредитного портфеля Банк занял 128 место.

Справочная информация:

Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» Банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».