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В Иркутске осуждена мошенница, "заработавшая" более 1 миллиона рублей на фиктивных банковских вкладах

Следователи иркутского отделения полиции № 5 собрали материалы и доказательства, послужившие неопровержимым основанием для обвинительного приговора в отношении 43-летней женщины. Кировский районный суд г. Иркутска признал аферистку виновной в хищение обманным путём более миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Жертвой мошенницы стала супружеская пара, которая за поддельный договор об открытии вклада в банке передавшая ей крупную сумму денег.

Как выяснилось в ходе следствия, женщина рассказала супругам о больших дивидендах, после чего уговорила их дать деньги, а взамен принесла им фальшивые банковские бумаги, которые она якобы должна была отвезти в банк.

Лишь спустя какое-то время потерпевшие осознали, что их обманули и обратились в полицию.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество» следственными органами были осуществлены необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе обыски по месту жительства злоумышленницы. Следователи проверили счета и наличие недвижимости у обвиняемой, а также изъяли цифровую технику и сотовые телефоны, которыми женщина пользовалась для совершения махинаций.

К настоящему времени известно о ее причастности к ряду аналогичных преступлений, совершенных в Иркутске и Усть-Илимске.

Суд принял во внимание предоставленные доказательства и вынес решение о назначении обвиняемой наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.