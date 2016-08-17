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Рубль добрался до сильной поддержки

Рубль продолжает постепенный рост по отношению к доллару. Цены на нефть остаются ключевым драйвером этого подъема.

По сорту Brent котировки торгуются уже даже выше 48,5 долларов за баррель. Поводом для столь позитивной динамики остаются ожидания каких-либо договоренностей между странами по возможной заморозке добычи черного золота. Впрочем, нефть на этом фоне прибавила уже практически 10% и даже если какие-либо договоренности в конечном счете будут достигнуты (что маловероятно), то ускорения роста мы можем не увидеть.

При этом количество буровых в США продолжает увеличиваться (+15 за прошедшую неделю по данным Baker Hughes), что довольно скоро должно отразиться и на уровне добычи в стране.

Из позитивных для рубля факторов стоит выделить начало налогового периода в стране и активное стимулирование со стороны ведущих мировых ЦБ.

В целом, я по-прежнему считаю, что как только эйфория по поводу возможной заморозки добычи нефти сойдет на нет, рубль возобновит негативную динамику.

Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 63,5-64. Сопротивление – 65.

Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс