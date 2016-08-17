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В Братске отремонтируют главную площадь города

В Центральном округе Братска во второй половине августа начнутся работы по ремонту территории площади перед зданием муниципалитета. Как сообщили в комитете ЖКХ городской администрации, по итогам конкурсных процедур определен подрядчик (ИП Саргсян), который в начале следующей недели должен завезти на объект стройматериалы и приступить к выполнению работ.

Ремонт главной площади города запланирован в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура» на 2014-2018 годы. Будут выполнены выборочная замена плитки и ремонт ступеней, дополнительно будут установлены скамейки. Как сообщает пресс-служба администрации города Братска, общая стоимость работ составляет 689 тыс. руб. Ремонт должен быть завершен в первых числах сентября.