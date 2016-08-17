В Братске разработана стратегия развития внутреннего и въездного туризма

В администрации Братска члены городского координационного совета по туризму обсудили проект стратегии развития внутреннего и въездного туризма в городе Братске и согласовали ее окончательный вариант. Заседание с участием представителей туристического бизнеса, торгово-промышленной палаты Братска и муниципалитета провела заместитель мэра Братска по экономике Лариса Урезалова, сообщают в пресс-службе администрации города Братска

Заместитель председателя комитета экономического развития администрации Братска Александр Яковлев сообщил, что проект стратегии, ранее разработанный специалистами комитета, был внесен ряд изменений с учетом предложений представителей туристического бизнеса и отраслевых подразделений администрации.

В стратегии представлен комплекс мероприятий по развитию туризма в Братске. Документ определяет цели стратегии и предусматривает показатели результативности в их достижении, предполагает реализацию программы событийных мероприятий и разработку комплексных турмаршрутов, поддержку предпринимательства в туристической отрасли, разработку маркетинговых мероприятий, тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон по направлениям работы и т.д. Одними из перспективных направлений являются событийный и промышленный туризм, а также - в сотрудничестве с Братским районом - туризм в сельской местности.

После обсуждения проект стратегии был согласован участниками Координационного совета.

Также на совещании был рассмотрен вопрос об участии Братска в перспективном туристическом проекте «Ангарский треугольник». Совместно с туристическими фирмами были разработаны и предлагаются к реализации несколько маршрутов с разнообразными (в том числе, специально для детей) программами.

Пакет предложений по маршруту «Ангарский треугольник» направлен администрацией города в Агентство по туризму Иркутской области.