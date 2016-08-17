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Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами в 2016 году - 1 декабря

Федеральная налоговая служба информирует, что в 2016 году срок уплаты гражданами всех имущественных налогов: земельного налога, транспортного налога, налога на имущество физических лиц перенесен на конец года – 1 декабря.

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на основании направленного налоговым органом налогового уведомления и платежных документов к нему или в электронном виде через он-лайн сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».

Т.к. в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации налоговое уведомление должно быть направлено в срок не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, налоговые уведомления за 2015 год будут разосланы до 18 октября 2016 года.

В указанном налоговом периоде для всех категорий граждан, освобожденных полностью или частично от уплаты имущественных налогов, льготы сохранены.

Правила исчисления земельного и транспортного налогов за 2015 год не менялись.

Налог на имущество физических лиц в этом году будет рассчитан исходя из 2 вариантов налоговой базы: инвентаризационной или кадастровой стоимости объектов недвижимости. Решение о том, какая будет налоговая база, принимают администрации субъектов Российской Федерации до 2020 года. С 2015 года в 28 субъектах Российской Федерации в качестве налоговой базы установлена кадастровая стоимость.

В остальных регионах сохранился старый порядок исчисления налога на имущество физических лиц.

При этом, вне зависимости от того, какая на территории субъекта Российской Федерации применяется налоговая база, весь перечень категорий граждан, которые ранее освобождались от уплаты налога, сохранен (15 категорий: инвалиды I и II групп инвалидности, и участники ВОВ и приравненые к ним, пенсионеры и т.д.).

Для всех остальных лиц, уплачивающих налог от кадастровой стоимости, предусмотрены вычеты (уменьшение налоговой базы) в отношении жилых объектов: 10, 20, 50 кв.метров, соответственно, на комнату, квартиру, жилой дом.

Вычет предоставляется на каждый жилой объект: т.е. если, например, в собственности 2 квартиры, налоговый вычет будет предоставлен при исчислении налога на каждую квартиру, при том – автоматически, без какого-либо заявления в налоговую инспекцию.

Таким образом, владельцы комнат до 10 кв.м., жилых домов до 50 кв.м включительно налог уплачивать не будут.

Налоговые органы рассчитывают налог на основе данных Росреестра о кадастровой стоимости и органов местного самоуправления о ставках и льготах.

До получения налоговых уведомлений граждане самостоятельно могут рассчитать сумму налога, воспользовавшись специальными калькуляторами на сайтах субъектов Российской Федерации, а также на сайте Федеральной налоговой службы.

Ознакомиться с размером кадастровой стоимости своего имущества граждане могут на сайте Росреестра.

В случае несогласия с размером кадастровой оценки своего объекта недвижимости возможно обратиться в комиссию по рассмотрению споров, созданную в каждом регионе России, или в суд.

В случае, если оспаривание кадастровой стоимости произошло после уплаты налога, налоговый орган пересчитает величину налога и зачтет разницу в следующем году или вернет излишек налога плательщику по его заявлению.

Налоговым кодексом предусмотрен равномерный переход на налогообложение от кадастровой стоимости до 2020 года: в первый год налог будет исчислен с понижающим коэффициентом - 0,2, во второй - 0,4, в третий – 0,6, в четвертый - 0,8.

Полная сумма налога, рассчитанного от кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, будет оплачиваться гражданами только по истечении 5 лет с момента принятия соответствующего решения органами власти субъекта Российской Федерации.

Для основной категории граждан более, чем в 6 раз снижены размеры предельных налоговых ставок. Если ранее максимальная ставка налога составляла 2%, то, в случае перехода на налог от кадастровой стоимости ставки не превышают 0,3% (жилые дома, комнаты, квартиры, гаражи, хозяйственные строения).

Детальную информацию о правилах исчисления и порядке уплаты имущественных налогов физическими лицами также можно получить в офисах налоговых органов, либо позвонив по единому телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.