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Всех кандидатов в депутаты приставы проверят на наличие долгов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области проверят депутатов Государственной Думы РФ и органов местного самоуправления Иркутской области на наличие обязательств по гражданско-правовым, семейным и иным правоотношениям.

– Закон одинаков для всех. Если человек собирается представлять народные интересы в Думе, то должен быть образцовым гражданином, – заявил руководитель Управления Теймур Магомедов.

На сегодняшний день любой желающий может ознакомиться с долгами кандидатов в депутаты на официальном сайте УФССП по Иркутской области http://r38.fssprus.ru/ в разделе «Банк данных исполнительных производств». Также на сайте можно узнать знать о наличии или отсутствии личной задолженности. Вовремя оплачивать долги можно любым удобным способом с помощью электронных платежных систем, которые есть на сайте.

Владельцы смартфонов могут установить бесплатное мобильное приложение «ФССП» из приложений App Store, Google Play или Windows, которое поможет им быть в курсе задолженностей и подписаться на получение данных сведений.

Обладатели банковских карт ОАО «Сбербанк России» имеют возможность оплаты долгов по исполнительным производствам в личном кабинете интернет-банка «Сбербанк Онлайн» (без комиссии) через приложение «ФССП России», которое находится в разделе «Переводы и платежи/Оплата покупок и услуг».