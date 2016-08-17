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В полтора раза увеличился поток заявок по кредитам в Байкальском банке Сбербанка

Кредитный портфель физических лиц Байкальского банка Сбербанка на 1 августа 2016 года составил почти 222 млрд. рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на жилищное кредитование – 125 млрд. рублей, почти 75 млрд. рублей - срочная ссудная задолженность по программам потребительского кредитования, 22 млрд. рублей – портфель кредитных карт.

- Общий срочный кредитный портфель банка в этом году демонстрирует стабильный поступательный рост, - отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников. – Так, за январь-июль текущего года остаток по кредитам населения в целом вырос почти на 3,3 млрд. рублей или 1,5 процента.

При этом поток заявок по программам кредитования по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в полтора раза.

Кредиты для населения Сбербанком выдаются по ускоренной технологии. Список документов, предоставляемых заёмщиком, сокращен до минимума.