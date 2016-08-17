В полтора раза увеличился поток заявок по кредитам в Байкальском банке Сбербанка

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В полтора раза увеличился поток заявок по кредитам в Байкальском банке Сбербанка17 августа 2016
Кредитный портфель физических лиц Байкальского банка Сбербанка на 1 августа 2016 года составил почти 222 млрд. рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на жилищное кредитование – 125 млрд. рублей, почти 75 млрд. рублей - срочная ссудная задолженность по программам потребительского кредитования, 22 млрд. рублей – портфель кредитных карт.
- Общий срочный кредитный портфель банка в этом году демонстрирует стабильный поступательный рост, - отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников. – Так, за январь-июль текущего года остаток по кредитам населения в целом вырос почти на 3,3 млрд. рублей или 1,5 процента.
При этом поток заявок по программам кредитования по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в полтора раза.
Кредиты для населения Сбербанком выдаются по ускоренной технологии. Список документов, предоставляемых заёмщиком, сокращен до минимума.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.