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В Бурятии Сбербанк выпустил более 3 тысяч банковских карт для юридических лиц

Более 3 тысяч банковских карт эмитировано Сбербанком в Бурятии для юридических лиц. Только за последний месяц текущего года Бурятским отделением банка выпущено почти тысяча корпоративных карт.

Использование корпоративных карт, практически, не отличается от использования классических дебетовых карт, к которым уже все привыкли. Корпоративные карты эмитируются на имя уполномоченных сотрудников организации и предназначены для оплаты командировочных, представительских и хозяйственных расходов.

- Корпоративная карта выпускается к уже имеющемуся расчётному счёту, тем самым у клиента нет необходимости открывать дополнительный счёт для выпуска и обслуживания карты, - рассказала начальник отдела транзакционного бизнеса Бурятского отделения Сбербанка Юлия Сагайдак. – Все операции в сети интернет проводятся в защищенном режиме с использованием современных технологий, а расходные и приходные операции с наличными средствами отражаются в режиме онлайн на расчётном счёте компании. Ежемесячно пользователями корпоративных карт уже совершается свыше 1,5 тысяч приходных операций.

Напомним, что оформить корпоративную карту можно самостоятельно, через систему интернет-банка для корпоративных клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн. До 31 декабря 2016 года выпуск и первый год обслуживания корпоративной карты осуществляется бесплатно.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.