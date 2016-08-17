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АО «Россельхозбанк» приступил к сотрудничеству с ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»

АО «Россельхозбанк» начал оказывать услугу по оформлению договоров обязательного пенсионного страхования с ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» в ряде отделений в Москве. Столица выбрана в качестве «пилотного» региона проекта, в дальнейшем практику продаж пенсионного продукта планируется распространить на другие филиалы Россельхозбанка.

Услуга перевода пенсионных накоплений в Фонд оказывается в отделениях Банка бесплатно. При себе достаточно иметь паспорт, карточку страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и знать наименование предыдущего страховщика, в случае, если пенсионные накопления ранее уже передавались в доверительное управление негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. Процедура перевода осуществляется в режиме «одного окна» и занимает не более 15 минут. Адреса офисов Россельхозбанка представлены на официальном сайте НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления в разделе «Контакты».