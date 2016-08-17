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Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2016 года

17 августа 2016

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 июня 2016 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, заявил: «Результаты ВТБ за первое полугодие демонстрируют устойчивое улучшение прибыльности, по мере того как мы продолжаем способствовать восстановлению роста российской экономики, развивая розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнесы.

Я хочу особенно отметить успешную интеграцию Банка Москвы в банк ВТБ во втором квартале этого года. Тщательная подготовка и усердная работа обеспечили плавный переход для клиентов и позволили ВТБ улучшить корпоративную структуру и достичь синергетического эффекта.

Почта Банк продолжает стремительно развиваться, открыв уже свыше 1 000 клиентских центров в 280 городах 59 регионов России. Это впечатляющий результат для банка, который был запущен всего лишь в начале этого года.

Развитие Почта Банка будет способствовать расширению нашего розничного бизнеса в новых клиентских сегментах и в большем количестве населенных пунктов.

ВТБ Капитал, наш инвестиционный бизнес, остается сильнейшим игроком на рынке инвестиционно-банковских услуг в России ,выступив единственным организатором суверенного выпуска еврооблигации России объемом 1,75 млрд долларов США в мае 2016 года.

Группа ВТБ обладает всеми возможностями, чтобы воспользоваться возобновлением роста российской экономики. Мы имеем сильную структуру баланса, хорошие показатели достаточности капитала и прилагаем необходимые усилия для непрерывного повышения операционной эффективности».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

В млрд руб. 1 ПГ 2016 г. 1 ПГ 2015 г. Изменение, % 2 КВ 2016 г. 2 КВ 2015 г. Изменение, %
Чистые процентные доходы 207,0 110,1 88,0% 108,7 65,7 65,4%
Чистые комиссионные доходы 36,6 32,6 12,3% 19,2 17,2 11,6%
Чистые операционные доходы до создания резерва 237,0 170,8 38,8% 125,9 85,9 46,6%
Создание резерва* (102,9) (79,9) 28,8% (62,3) (31,0) 101,0%
Расходы на содержание персонала и административные расходы (116,3) (105,8) 9,9% (55,7) (51,2) 8,8%
Чистая прибыль / (убыток) 15,4 (17,1) - 14,8 1,2 1 133,3%

* Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

 

  • Чистая прибыль за 1 полугодие 2016 года составила 15,4 млрд рублей, позитивное влияние на прибыльность оказали высокие чистые процентные доходы и значительный рост чистых комиссионных доходов на фоне восстановлений деловой активности в целом.
  • Чистые процентные доходы группы ВТБ в 1 полугодии 2016 года увеличились на 88,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 207,0 млрд рублей. После повышения ключевой ставки Банка России в декабре 2014 года смягчение денежно-кредитной политики Банка России на протяжении 2015 – 2016 годов  и продолжавшаяся переоценка активов и обязательств Группы способствовали росту чистой процентной маржи до 3,7% в 1 полугодии 2016 года с 2,0% в 1 полугодии 2015 года. Чистая процентная маржа во 2 квартале 2016 года выросла до 4,0% по сравнению с 3,4% в 1 квартале 2016 года.
  • Стабилизация деловой активности в России наряду со значительными возможностями роста комиссионных доходов в рамках Розничного бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса (в составе сегментов «Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес» и «Средний корпоративный бизнес») способствовали сильному росту чистых комиссионных доходов Группы на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • В 1 полугодии 2016 года совокупные расходы на создание резервов составили 102,9 млрд рублей, увеличившись на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость риска (отношение расходов на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам к среднему объему кредитов и авансов клиентам) в годовом выражении составила 1,4% в 1 полугодии 2016 года по сравнению с 1,7% в 1 полугодии 2015 года, Стоимость риска, включающая расходы на создание резервов по обязательствам кредитного характера (отношение расходов на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам, включая расходы на создание резервов по обязательствам кредитного характера к среднегодовому кредитному портфелю до вычета резервов, включая среднегодовые обязательства кредитного характера) в первом полугодии 2016 года составил 2.0% по сравнению с 1.6% в первом полугодии 2015 года.
  • Расходы на персонал и административные расходы в 1 полугодии 2016 года составили 116,3 млрд рублей, увеличившись на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отношение расходов к средним активам Группы в годовом выражении составило 1,8% в 1 полугодии 2016 года против 1,7% в 1 полугодии 2015 года. При этом отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов улучшилось до 49,1% в 1 полугодии 2016 года по сравнению с 61,9% в 1 полугодии 2015 года.

Отчет о финансовом положении

В млрд руб. 30 июня 2016 г. 31 марта 2016 г. 31 декабря 2015 г. Изменение за 1 ПГ 2016 г., % или п.п. Изменение за 2 КВ 2016 г., % или п.п.
Активы 12 333,5 12 801,2 13 641,9 (9,6%) (3,7%)
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва 9 362,5 9 257,9 10 110,0 (7,4%) 1,1%
Кредиты юридическим лицам 7 319,6 7 270,4 8 150,0 (10,2%) 0,7%
Кредиты физическим лицам 2 042,9 1 987,5 1 960,0 4,2% 2,8%
Средства клиентов 7 859,1 7 431,7 7 267,0 8,1% 5,8%
Средства юридических лиц 5 009,0 4 607,3 4 383,6 14,3% 8,7%
Средства физических лиц 2 850,1 2 824,4 2 883,4 (1,2%) 0,9%
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 7,1% 7,2% 6,3% 0,8 п.п. (0,1 п.п.)
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня 13,3% 13,7% 12,4% 0,9 п.п. (0,4 п.п.)
Коэффициент достаточности капитала 15,1% 15,6% 14,3% 0,8 п.п. (0,5 п.п.)

 

  • Кредитный портфель Группы сократился на 7,4% в 1 полугодии 2016 года и увеличился на 1,1% во 2 квартале 2016 года в результате роста кредитования по мере восстановления экономической активности в России. Снижение объема кредитов юридическим лицам в 1 квартале 2016 года было в существенной степени связано с укреплением рубля и соответствующей переоценкой кредитов, выраженных в долларах США и других валютах. Кредиты физическим лицам выросли на 4,2% в течение 1 полугодия 2016 года (на 2,8% во 2 квартале 2016 года) и достигли 2 042,9 млрд рублей на 30 июня 2016 года.
  • Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле (включающем кредиты, заложенные по договорам «репо») на 30 июня 2016 года составляла 7,1%, по сравнению с 7,2% на 31 марта 2016 года и 6,3% на 31 декабря 2015 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 7,4% на конец 2 квартала 2016 года по сравнению с 7,3% на 31 марта 2016 года и 6,7% на 31 декабря 2015 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 июня 2016 года оставалось на комфортном уровне 103,9% по сравнению с 102,3% на 31 марта 2016 года и 105,8% на 31 декабря 2015 года.
  • Средства клиентов выросли на 8,1% в 1 полугодии 2016 года, благодаря росту депозитов в корпоративном сегменте на 14,3% за период. По состоянию на 30 июня 2016 года доля рынка клиентских средств Группы в розничном и корпоративном сегментах составила 11,0% и 24,7% соответственно.
  • Группа продолжала снижать зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах достигла 4,2% на 30 июня 2016 года по сравнению с 4,5% на 31 марта 2016 года и 5,1% на 31 декабря 2015 года. С начала 2016 года ВТБ и его дочерние банки и компании погасили международные публичные долговые выпуски на общую сумму эквивалентную 2,2 млрд долларов США.
  • ВТБ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. На 30 июня 2016 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 15,1% и 13,3% соответственно по сравнению с 15,6% и 13,7% на 31 марта 2016 года и 14,3% и 12,4% на 31 декабря 2015 года.

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ ВТБ

Основные сегменты группы ВТБ по итогам 1 полугодия 2016 года

В % от показателей Группы* Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) Розничныйбизнес (РБ) Средний корпоративный бизнес (СКБ)
Активы 46% 26% 5%
Кредиты и авансы клиентам (за вычетом резерва) 62% 23% 7%
Средства клиентов 44% 42% 9%
Доходы от внешних клиентов 48% 32% 7%
Чистые процентные доходы 27% 45% 7%
Чистые комиссионные доходы 20% 64% 13%
Создание резерва** 36% 42% 21%
Чистые операционные доходы 33% 63% -2%
Расходы на содержание персонала и административные расходы 25% 53% 9%

* До исключения межсегментных операций

** Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

  • Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) получил чистую прибыль в размере 10,8 млрд рублей в 1 полугодии 2016 года. Розничный бизнес получил положительный финансовый результат в размере 16,8 млрд рублей за отчетный период. Консервативный подход к кредитованию и деловая конъюнктура продолжили оказывать давление на сегмент «Средний корпоративный бизнес» в первом полугодии 2016 года. Чистый убыток сегмента «Средний корпоративный бизнес» в 1 полугодии 2016 года составил 11,8 млрд рублей.
  • В Розничном бизнесе кредитный портфель Группы продолжил рост в 1 полугодии 2016 года в основном за счет ипотечных и потребительских кредитов. Росту ипотечного кредитования в 1 полугодии 2016 года способствовали растущая потребительская активность и дальнейшая реализация государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотеке. В сфере потребительского кредитования Группа продолжала фокусироваться на качестве портфеля, но отмечала существенное увеличение потребительской активности и постепенно увеличивала долю одобряемых заявок.
  • 10 мая 2016 года ВТБ завершил интеграцию Банка Москвы. В результате интеграции банк ВТБ обслуживает клиентов Банка Москвы — физических лиц и представителей малого бизнеса в рамках розничного бизнеса. В рамках интеграции к ВТБ присоединена основная часть бизнеса Банка Москвы — порядка 70% активов, что составляет более 900 млрд рублей по МСФО. Смена юридического лица прошла успешно для свыше 10 млн частных лиц, предприятий малого бизнеса и корпоративных клиентов, ставших клиентами банка ВТБ.

 

 

Кредиты физическим лицам (группа ВТБ)

В млрд руб. 30 июня 2016 г. 31 марта 2016 г. 31 декабря 2015 г. Изменение за 1 ПГ 2016 г., % или п.п. Изменение за 2 КВ 2016 г., % или п.п.
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва) 2 042,9 1 987,5 1 960,0 4,2% 2,8%
Ипотечные кредиты 921,6 896,5 875,1 5,3% 2,8%
Потребительские и прочие кредиты 901.8 871.3 860.6 4,8% 3,5%
Кредитные карты 129,4 126,3 124,1 4,3% 2,5%
Кредиты на покупку автомобиля 90,1 93,4 100,2 (10,1%) (3,5%)

 

  • Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физлицам составила 45,1% на 30 июня 2016 года c 44,6% на 31 декабря 2015 года. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 43,7% и 6,3% соответственно по сравнению с 43,6% и 6,3% на 31 декабря 2015 года. Доля кредитов на покупку автомобиля в портфеле продолжала снижаться и составила 4,4% на 30 июня 2016 года по сравнению с 5,1% на начало года.
  • Приоритетом Розничного бизнеса Группы является увеличение доходов по комиссионным продуктам и сервисам, в частности, через активные продажи дополнительных пенсионных и страховых продуктов, в том числе продуктов ипотечного страхования и страхования жизни компании ВТБ Страхование. Чистые комиссионные доходы Розничного бизнеса в 1 полугодии 2016 года составили 23,4 млрд рублей или 64% совокупных чистых комиссионных доходов Группы.
  • В 1 полугодии 2016 года Группа продолжала оптимизировать розничную сеть продаж и численность сотрудников данного бизнеса в соответствии с тенденциями рынка. По состоянию на 30 июня 2016 года совокупное число розничных офисов Группы в России (работают под брендами ВТБ24 и Почта Банк на конец 1 полугодия 2016 года) превышало 2 000.
  • ВТБ Капитал, инвестиционно-банковское подразделение Группы, остался лидером рэнкингов Dealogic, заняв первое место по объемам сделок на международном рынке долгового капитала в России и странах СНГ. С начала года ВТБ Капитал организовал пять размещений общим объемом 2,0 млрд долларов США. В результате доля рынка ВТБ Капитал составила 29,4%. ВТБ Капитал также сохранил ведущие позиции в рэнкинге DCM-букраннеров для эмитентов из России, организовав 26 сделок общим объемом 1,7 млрд долларов США и заняв 23% рынка. В частности, ВТБ Капитал закрепил свое положение как №1 букраннер размещений еврооблигаций в России с 38% на рынке. ВТБ Капитал также занял первое место на рынке M&A по числу сделок в России и странах СНГ.
  • В сегменте «Средний корпоративный бизнес» Группа продолжила консервативное наращивание кредитного портфеля с акцентом на высококачественных заемщиках. В то время как процентные ставки по кредитам стали более доступными для клиентов этого сегмента, клиенты продолжали с осторожностью относиться к новым заимствованиям. На протяжении 1 полугодия 2016 года СКБ продолжал придерживаться жестких стандартов выдачи кредитов и управления рисками, а также отдавать приоритет развитию документарного бизнеса с клиентами высокого кредитного качества.

/ СИА /




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 Строителей обяжут выполнять не менее 30% работ самостоятельно. Минстрой намерен ограничить практику "торговли подрядами"
Генподрядчиков, занимающихся строительством по госконтрактам, предлагается обязать выполнять не менее 30% работ самостоятельно -- с такой инициативой выступает Минстрой. Аргументирует ведомство свою идею предотвращением "размывания" ответственности при привлечении множества субподрядчиков, а также повышением качества выполняемых работ -- исполнять госконтракт при таком условии смогут более квалифицированные игроки. Впрочем, представители строительной отрасли подчеркивают, что иногда привлечение новых исполнителей обусловлено структурой холдингов, а ужесточение требований может сказаться на финансовой политике генподрядчиков.
 
26
августа
2016
 В Братске начались работы по ремонту дороги в дачный поселок Зяба
В Братске начались работы по ремонту дороги в дачный поселок Зяба. На пятикилометровом участке дороги от поворота на Зябу до садово-огороднического товарищества «Таежный ключ» будет...
 
26
августа
2016
 Для банкротств не хватает управляющих
Госдума получила предложения, призванные в разы увеличить количество финансовых управляющих при банкротстве физлиц. По оценкам экспертов, наблюдается резкая нехватка управляющих для всех потенциальных граждан-банкротов. Решить ее, по версии авторов нового законопроекта, должны снижение требований к таким специалистам и введение административной ответственности за отказ от оказания услуг при банкротстве физлиц.
 
26
августа
2016
 Работу в выходные, праздничные дни, сверхурочные часы оплатят по новому. Минтруд предлагает улучшить учет рабочего времени
Минтруд разработал законопроект, уточняющий правила оплаты рабочего времени. Работодатель теперь сможет избежать выплат по двойному тарифу, если сотрудник вышел сверхурочно в праздничные дни. Работники, в свою очередь, смогут получить повышенную оплату даже за неполный рабочий день в праздник.
 
26
августа
2016
 Чунский ЛПК оштрафовали за несоблюдения порядка на складе
24 августа в рамках сертификации подкарантинной продукции госинспектор карантина растений Тайшетского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в Чунском районе проверил партию хвойного пиломатериала объемом 83 куб.м, принадлежащую . Партия была заявлена к отправке в Японию.
 
26
августа
2016
 Детский алкоголь отольется родителям. Ритейлеры хотят разделить ответственность за продажу спиртного подросткам
Нести административную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним должны не только торговые сети, но и родители. Как стало известно "Ъ", соответствующие поправки к...
 
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