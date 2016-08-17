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Для погашения кредита банк незаконно списывал ежемесячные детские пособия жительницы Иркутской области

В межрайонную прокуратуру Усть-Илимска поступило заявление от горожанки о незаконном списании ежемесячных детских пособий с лицевого счета на погашение кредитного долга.

Выяснилось, что банк незаконно удерживал средства, которые являются социальным ежемесячным пособием граждан, имеющим детей, в размере более 7 тыс. рублей.

Межрайонный прокурор предъявил иск в суд о взыскании с банка неправомерно списанных денег. Суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме.