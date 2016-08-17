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За текущую неделю ещё 20 жителей Приангарья попались в сети мошенников

Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в последнее время наибольшую актуальность приобретают денежные аферы на сайтах бесплатных объявлений (Авито, Дром) и социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники).

В течение недели жертвами злоумышленников в Иркутской области стали более 20 человек, треть из которых – люди пенсионного возраста. В числе пострадавших есть продавцы, электромеханик, машинист, курьер, студент, специалист администрации, а также представители других профессий и социальных групп.

Чтобы нечестным путем завладеть деньгами посторонних людей, преступники идут на любые ухищрения. Чаще всего их жертвами становились люди, размещавшие объявления о продаже мебели, детской коляски, дачи, либо желающие приобрести автомобиль, трактор, навигатор, компьютерную технику, животных и другие товары. При этом во всех случаях аферисты предлагали заведомо более выгодные предложения, требовали перечисления предоплаты или передачи сведений о банковской карте якобы для перевода денег, а сами дистанционно снимали сбережения со счетов.